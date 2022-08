O que você vê primeiro revela quem é você no relacionamento amoroso

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilustração pode revelar quem é você dentro de um relacionamento amoroso.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução/TikTok/@Charlesmeriot)

O desenho foi compartilhado pelo perfil de Charles Meriot no TikTok, criador de conteúdo que explicou o que a ilusão pode revelar sobre as personalidades.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro os pássaros

No desenho, estão representados três pássaros voando e dois filhotes no ninho. Caso tenha sido essa sua primeira percepção é possível que você seja uma pessoa sociável.

Seu carisma é uma característica importante para você, tão importante que você é capaz de se render à vontade dos outros e fazer diversas concessões, frequentemente, apenas para seguir agradando.

Você também é reconhecido como uma pessoa muito franca, que age sempre de forma honesta.

Se você viu primeiro a mulher

Os pássaros, juntamente com a árvore, fazem uma composição que, caso vista de longe, lembra o rosto de uma mulher. Se essa foi sua primeira percepção deste desenho, é bem provável que você procura pelo amor.

Você deseja ter mais afeto e carinho em sua vida, por isso está sempre em busca de relacionamentos românticos ou mesmo de amizades e laços familiares mais fortes.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado neste link.

