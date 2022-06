O que você vê primeiro nesta imagem diz como você conquista as pessoas ao redor

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o rosto

Quem enxerga primeiro o rosto de um velho olhando para a esquerda tem uma tendência a chamar a atenção por conta da sua capacidade de discernimento e visão de mundo.

Você consegue deixar todos à sua volta confortáveis, por não ser uma pessoa que julga - mesmo sendo muito curioso. As pessoas gostam de ouvir suas opiniões. Você é observador e aprende muito com quem está à sua volta.

Se você viu primeiro a mulher com o guarda-chuva quebrado

Neste caso, você conquista as pessoas pelo seu senso de humor. Você tem uma capacidade de transformar o humor das pessoas através da risada.

Outro traço marcante é sua inteligência natural. Sua alegria de viver conquista e faz com que os outros não se cansem de você.

Se você viu primeiro a mulher com o guarda-chuva funcionando

Esse ponto da imagem aparece primeiro para quem conquista as pessoas pela sua positividade.

Você busca sempre pelo lado positivo e prefere ver a vida como um copo meio cheio. Tanta energia positiva contagia e tende a proporcionar alívio e conforto às pessoas ao seu redor.

Se você viu primeiro as flores

Nesse caso, você conquista as pessoas pela sua capacidade ímpar de deixar os outros à vontade. Você é um animador afiado, que gosta de estar perto dos outros e eles de você.

Sua capacidade de ouvir se combina com a forma como você consegue fazer com que os outros se sintam importantes.

