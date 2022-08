Relacionamento: 5 falhas emocionais na relação que são possíveis de consertar, segundo especialista

Não dá para esperar relações perfeitas o tempo todo de quem é imperfeito. Ao enxergar as coisas desta forma, sua mentalidade irá mudar e amadurecer, quando se trata da convivência entre você e o parceiro.

Aceitar estar com alguém sob condições abusivas e de controle é uma péssima ideia. Contudo, estar em um compromisso saudável não significa que a troca será apenas de rosas o tempo todo. Os espinhos sempre aparecem, querendo ou não.

A chave que irá definir a solidificação do casal está baseada na forma de como ambos conduzem a relação. Com esta mentalidade, é possível perceber que as falhas emocionais fazem parte de cada um, como ser individual.

Intimidade emocional

Ao se tratar de falhas reveladas no relacionamento, é possível que elas sejam completamente consertadas, apesar de desafiadoras. Basta apenas o comprometimento em refletir tais atitudes. E estão completamente ligadas à intimidade emocional.

“Quando os casais têm [intimidade emocional], você pode notar um tipo de compatibilidade confortável entre eles. Exalando calor em vez de distância, eles podem ter uma noção do que o outro está pensando e sentindo com um único olhar”, explica a especialista Jonice Webb ao Psychology Today.

A negligência emocional pode atrapalhar a intimidade emocional com seu parceiro. Webb aponta alguns sinais importantes de que um parceiro está lutando com a intimidade emocional. Confira abaixo os pontos a serem reparados, trazidos pela mesma fonte.

5 falhas desafiadoras na relação que são possíveis de consertar – na intimidade emocional