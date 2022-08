Relacionamento: 3 segredos INFALÍVEIS para chamar a atenção da pessoa amada sem se comprometer

Quando se está interessado em alguém e o sentimento é recíproco, o caminho já está selado – para a felicidade dos dois. Contudo, a reciprocidade no amor nem sempre acontece.

Se seu ‘crush’ ainda não demonstrou interesse em você – e não imagina seu sentimento por ele –, existem algumas técnicas para prender sua atenção e até mesmo despertar aquela paixão sem se comprometer.

Embora as fórmulas mágicas se limitem apenas à ficção, é possível traçar alguns caminhos – na medida do possível – que poderão trazer alguns resultados capazes de aquecer corações.

Importante: jamais chame a atenção do interesse amoroso sendo quem você não é. Deixe sempre as verdadeiras impressões de sua personalidade e ser. Extraído do portal Onlymyhealth, apresentamos três formas de chamar a atenção do ‘crush’ sem se comprometer. Confira abaixo!

1. Faça ele rir

Embora o senso de humor seja natural, haverá sempre aquela oportunidade de fazer seu ‘crush’ rir. Contudo, não torne esse momento forçado apenas para seguir a etiqueta. Sem exageros...

Piadas e espontaneidade são ótimos fatores neste processo. Além de colocar um sorriso no rosto de sua paquera, haverá grandes chaves de fazer com que ela goste de você.

2. Seja você mesmo

Se exibir para chamar a atenção de alguém pode ser um tiro no pé. Ser real e confiante sobre sua personalidade e deixar as máscaras de lado despertarão ainda mais interesse em sua paquera.

Afinal de contas, não dá para manter um personagem para sempre. Fingir ser quem não é também pode revelar até mesmo a falta de amor-próprio.

3. Cuide da sua aparência

Cuidar de si mesmo será importante não só para chamar a atenção de alguém, mas principalmente para a própria autoestima. Isso mostra esforço e emoção de ver a outra pessoa, além de você sentir-se bem consigo mesmo.

Aposte em roupas, unhas, cabelos e elementos diferentes para compor sua aparência, na medida em que se sinta confortável e confiante. Antes de chamar a atenção de alguém, tenha certeza de que tudo esteja ocorrendo de modo espontâneo e natural.