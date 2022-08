Com vitória sobre a paiN Gaming, a ‘Super’ FURIA conquista a primeira colocação

Estamos nos aproximando da reta final da primeira etapa do CBLOL 2022 (Reprodução / Riot Games)

Estamos perto de conhecer os 6 times classificados para os playoffs do segundo split do CBLOL 2022! Faltando apenas duas rodadas para o final da fase de pontos, 3 equipes já estão classificadas, outras 3 disseram adeus a competição e as últimas 4 brigam pelas 3 vagas restantes!

Os jogos deste final de semana foram decisivos não só para a busca pela classificação, mas também para a definição do primeiro colocado.

Faltando apenas 2 jogos a FURIA já cravou a primeira colocação uma vez que está 3 vitórias a frente da paiN Gaming, segunda colocada na tabela.

Enquanto isso, paiN Gaming e RED Canids Kalunga, respectivamente segunda e terceira colocadas, seguem na briga pelos 3 lugares restantes na chave superior da competição, que garante a chance de sofrer 1 derrota nos playoffs sem ser eliminado da competição.

Jogos pegados e resultados inesperados

Os jogos deste final de semana mexeram com o coração dos torcedores e a aflição tomou conta de algumas torcidas que viram seus times desandarem na reta final da competição.

Após uma campanha forte e concisa nas primeiras rodadas, tanto a RED Canids Kalunga quanto a paiN Gaming acabaram deslizando nas últimas rodadas e perdendo pontos importantes na classificação. Inclusive, este final de semana foi o primeiro em que os Tradicionais não conseguiram uma vitória sequer.

Apesar das derrotas recentes, as duas equipes estão classificadas para os playoffs, mas seguem na disputa para se manter entre os quatro primeiros colocados e garantir uma vida “mais tranquila” na fase seguinte da competição.

Quem também surpreendeu neste final de semana foi a INTZ, que conquistou sua quarta vitória na competição após uma partida surpreendente contra a Liberty, que agora está em uma situação complicada e dependendo da combinação de resultados para se classificar para os playoffs.

Até o momento, FURIA, paiN Gaming, RED Canids Kalunga e LOUD estão classificados para a chave superior da competição, enquanto KaBuM! Esports e Miners se enfrentam pela sobrevivência na chave inferior.