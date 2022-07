Moda: Como usar vestidos midi de forma elegante como Kate Middleton

O estilo de Kate Middleton, caracterizado por produções clássicas e românticas, chama a atenção por sua capacidade de atualizar-se com as tendências e sua fidelidade ao seu gosto pessoal. Kate Middleton, por diversas vezes, ditou moda e continua inspirando pessoas por todo o mundo.

Neste artigo, vamos analisar alguns dos looks de suas últimas aparições públicas. Como estamos no verão no hemisfério norte, Kate foi vista diversas vezes usando vestidos e seus preferidos são os de comprimento midi.

Tons pastéis e modelagem clássica

Durante a missa de Ação de Graças no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, em 3 de junho, Kate usou um vestido amarelo em tom pastel e com modelagem clássica, ajustado ao seu corpo. Ela complementou com os brincos Bahrain Pearl Drop, um par direto da caixa de jóias da rainha Elizabeth que ela já havia emprestado antes.

Bolinhas

Para sua aparição no Royal Ascot, em 17 de junho, ela usou um vestido de bolinhas de sua designer favorita, Alessandra Rich. Kate complementou o look usando um chapéu com detalhes florais assinado por Sally-Ann Provan.

Para a abertura do torneio de Wimbledon, em 5 de julho, Kate usou novamente outro vestido de bolinhas. Novamente foi uma peça assinada pela estilista Alessandra Rich. Vale lembrar que o vestido foi usado anteriormente por Kate em um evento do Jubileu de Platina da Rainha.

Clássico

Para acompanhar o príncipe William em uma partida de pólo beneficente no dia 6 de julho, Kate escolheu um vestido de modelagem clássica assinado pela estilista Camilla Elphick. Ela completou o look com o óculos de sol, que parece ser seu preferido da vez, da marca Finlay.