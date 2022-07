Moda: 3 formas de usar casacos de veludo cotelê e continuar elegante

Você sabe o que é o veludo cotelê? Ultimamente temos notado uma trend com o uso desse material, principalmente usado em casacos, que está bombando neste inverno. O tecido é perfeito para o inverno e também pode ser adaptável para o verão.

Esse é o tipo de tecido que cria textura em seu visual e se popularizou muito nos anos 1970. “O problema com o passeio de veludo cotelê nos anos 70 é que ele era tingido quase exclusivamente de marrom ou verde, o que significava que era puramente forragem para bibliotecários e professores de geografia, mas agora ele vem em uma variedade de cores”, diz Chris Gove, o diretor criativo da Percival, uma marca britânica de moda masculina em entrevista ao FashionBeans.

Calças de veludo cotelê

Para manter o visual do veludo cotelê atualizado, nada melhor do que apostar em uma calça com modelagem mais atual: como o mom jeans ou mesmo uma calça de corte reto. Essa calça vai transportar você para um visual mais vintage, sem deixar a elegância de lado.

Jaquetas de veludo cotelê

Para apostar em looks mais atemporais, use peças clássicas junto à sua jaqueta de veludo cotelê, tais como blusas de gola alta ou com cores sólidas. Fuja das estampas.

Saias de veludo cotelê

Cuidado! As saias de veludo cotelê podem te oferecer um visual mais vintage do que o normal. O ideal aqui é mesclar seu visual e modelagem com acessórios mais atemporais. Essa mescla vai favorecer seu look e criar combinações atuais.