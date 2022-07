Mãe de 40 anos divide rotina com os filhos e dá dicas para parecer mais jovem nas redes

Desde de criar a ilusão de um nariz mais fino até lábios mais carnudos, técnicas modernas de maquiagem permitem que as pessoas transformem completamente seus rostos. Se seu objetivo é parecer mais jovem, a guru da maquiagem Nicole Burant, 40 anos e mãe, mostra como você pode utilizar truques para literalmente esconder sua idade.

Deixe sua pele luminosa

Quando somos mais jovens, nossa pele tem uma luminosidade natural. Com o passar do tempo, podemos retomar essa luminosidade com pincel e blush. Aplique do meio do nariz até a ponta, um pouco na parte superior da maçã do rosto.

Coloque um pouco acima das sobrancelhas também. Com tudo isso, você criará uma aparência de brilho mais jovem para sua pele.

Definir suas sobrancelhas

Segundo Burant, você precisa resolver a questão das sobrancelhas. Se você tem sobrancelhas escuras muito cheias, não precisa preenchê-las, mas ainda precisará moldá-las com pinça e tesoura para cortar os fios maiores que estão em excesso. Para preenchê-las, use um lápis no tom da sua sobrancelha.

Preencha com traços leves no sentido do fio, isso vai deixar a sobrancelha ainda mais natural. Para finalizar, você pode dar uma esfumada. Essa técnica você consegue fazer bem rápido e pode trazer uma aparência mais jovem ao seu rosto.

Corretivo

Você deve colocar seu corretivo nos cantos interno e externo dos olhos para uma aparência jovem, de acordo com Burant. Aplique o corretivo fazendo um traço do canto interno abaixo do olho, subindo até a parte próxima à ponta do olho.

Burant explicou que isso vai destacar essa área interna e cobrir qualquer tom escuro (olheiras) que você tenha. Aplique corretivo também na parte externa do olho, puxando para cima em direção à outra ponta do olho. Isso criará uma ilusão de elevação e você parecerá mais jovem.