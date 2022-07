Água de passas; acelere seu metabolismo com esta bebidinha caseira e emagreça

Água de passas; acelere seu metabolismo com esta bebidinha caseira Dried raisins in bowl on table (Reprodução/Freepik - jcomp)

Em um processo de emagrecimento, diversas soluções podem ser buscadas como forma de colaboração. A água de passas, por exemplo, é um ótimo aliado quando adicionado a uma rotina saudável de alimentação. Lembre-se: é importante manter uma rotina de alimentação balanceada e exercícios físicos para obter resultados.

As passas são frutas secas com inúmeros benefícios para o corpo e para a saúde em geral, ricas em fibras e antioxidantes. Se incluídas em uma educação alimentar diária, elas ajudam a expelir as toxinas acumuladas no corpo, em grande parte as culpadas pelo inchaço do abdômen e pelo acúmulo de gordura.

Embora não haja uma fórmula mágica para emagrecer rapidamente de modo saudável, você pode incluir certos hábitos positivos que irão te auxiliar no alcance de seus objetivos. Extraído do portal Nueva Mujer, apresentamos uma bebidinha caseira bem simples de ser feita.

Água de passas para queimar gordura e perder peso

Para preparar esta bebida simples e deliciosa, siga estas instruções:

Despeje duas xícaras de água em uma panela, adicione 150 gramas de passas.

Ferva por 20 minutos, faça à noite e deixe a água descansar até a manhã seguinte, para que ela possa absorver adequadamente todos os nutrientes que as passas contêm.

Beba um copo antes do café da manhã, especialmente nos dias em que você se sentir inchado.

Então você pode comer seu café da manhã habitual e nutritivo.

Ao fazer disso um hábito, em poucos dias você começará a ver uma mudança em seu abdômen e em seus níveis de energia.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Veja mais receitas:

Emagreça com esta bebidinha caseira de abacaxi com linhaça; rápida e prática

Emagreça com esta bebidinha caseira de abacaxi com linhaça; dê um boom em seu metabolismo