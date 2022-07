Receita de bolinho de farinha de trigo com apenas 4 ingredientes; fácil de fazer

Receita de bolinho de farinha de trigo com apenas 4 ingredientes Foto - Freepik - @miltonrodney

Se você está buscando por uma receita que seja econômica, saborosa e prática de fazer, já pode começar a separar seu papel e caneta para anotar uma sugestão de bolinho de farinha de trigo compartilhada pelo portal Tudo Gostoso.

Com apenas 4 ingredientes, essa dica do dia pode ser feita em minutos e vai muito bem com um café, leite, suco ou qualquer outra bebida. Vamos lá conferir os detalhes?

Receita de bolinho caseiro

Ingredientes:

2 ovos;

1 pitada de sal;

1 xícara de farinha de trigo;

1 xícara de leite.

Que tal aproveitar a oportunidade e aprender mais uma receita?

Modo de preparo da receita:

Para começar, coloque todos os ingredientes em uma vasilha e mexa bem;

Siga com a mistura até obter uma mescla homogênea;

Então, aqueça uma panela com óleo e quando estiver bem quente, distribua o conteúdo em formato de discos com a ajuda de uma colher;

Quando notar que estão dourados, você pode retirá-los e colocar para secar em um papel toalha;

Sirva-se.

Quer ficar por dentro das novidades de receitas e atualizações do nosso site? Então, não esqueça de ativar as notificações para receber as notícias em primeira mão, diretamente em seu dispositivo. Não esqueça de conferir também os conteúdos já disponíveis em nosso portal.

+ NÃO SE VÁ ANTES DE CONFERIR MAIS UMA DICA PRÁTICA: