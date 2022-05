Estas são as 4 doenças mais comuns no outono Imagem: Pexels

Algumas doenças aparecem com mais frequência em determinadas épocas do ano. Assim como no verão, que é comum problemas como insolação, intoxicação alimentar e até mesmo dengue, o outono possui condições propícias para determinadas doenças relacionadas ao sistema respiratório, afetando principalmente populações de risco, crianças gestantes e idosos.

Quais são as principais doenças de outono-inverno?

“Neste inverno, o mais provável é que seja muito parecido com o que vivenciamos do ano de 2019 para trás (antes da pandemia), com aumento de vírus sazonais que costumam nos afetar todos os anos, aumentando entre os meses de março a setembro, causando Vírus sincicial respiratório, Influenza, Parainfluenza, Metapneumovirus, entre otros,”, explicou o pediatra do Hospital Clínico da Universidade do Chile, Guillermo Zepeda ao Meganotícias (texto em espanhol).

Essas quatro condições respiratórias ocorrem mais em crianças do que em adultos e produzem sintomas semelhantes aos resfriados comuns, como congestão nasal, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar e febre. Caso não haja tratamento, podem evoluir até mesmo para pneumonia.

Como prevenir?

No caso da gripe, a vacina é a forma mais eficaz de combater o vírus. As outras doenças, como se tratam de condições relacionadas às vias respiratórias, os mesmos cuidados contra o coronavírus deve ser mantido, como o uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social.

13 alimentos que irão ajudar a proteger o seu sistema imunológico

Além das indicações acima, é indicado que você fortaleça seu sistema imunológico, bebendo bastante líquido e consumindo esses alimentos:

Frutas cítricas (vitamina C);

Pimentão vermelho;

Brócolis;

Alho;

Espinafre;

Amêndoas;

Sementes de girassol;

Cúrcuma;

Chá verde;

mamão tropical;

Kiwi;

Carne de aves;

Frutos do mar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

