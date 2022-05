Isso é o que acontece com seu corpo quando você para de fumar Imagem: Pexels

Para muitos fumantes, o desejo de parar com o cigarro é constante. Se você fuma e já tentou encerrar com esse vício, percebeu que não é uma tarefa tão fácil, principalmente porque o corpo já está acostumado com a nicotina. Afinal, quem nunca disse ou ouviu alguém dizendo que precisa fumar quando está tomando café ou que fumar afasta a dor de cabeça?

Quando você para de fumar, você interrompe um clico vicioso e seu cérebro para de ‘pedir’ que a nicotina funcione. Porém, se você está conseguindo se manter longe do cigarro há dias, meses ou anos, você deve ter um plano, caso surja uma vontade repentina. É até comum pensar que você só vai obter melhorias muito tempo após parar, o que faz com que muitas pessoas achem que é uma tarefa impossível.

Contudo, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), logo após algumas horas seu corpo já começa a sentir a diferença. E quanto mais cedo você parar, melhor as chances de reduzir doenças pulmonares, como o câncer ou outros problemas que se agravam com o tabagismo.

Como o corpo reage após algumas horas?

Apenas uma hora sem cigarro faz com que a sua pressão caia e a circulação sanguínea melhore. Após 12 horas, o corpo começa a limpar o excesso de monóxido de carbono que entrou nos pulmões e na corrente sanguínea em virtude da inalação de fumaça.

Como o corpo reage após um dia?

Passado um dia sem cigarro, as chances de um ataque cardíaco já diminuem. Isso acontece pois fumar aumenta a pressão arterial, colocando inclusive você em risco de desenvolver um coágulo. Após 24 horas, os números se estabilizam e o oxigênio aumenta.

Após três dias

Muitas pessoas acham esse número crucial e também o período mais difícil pois, passado três dias, os níveis de nicotina no corpo desaparecem, logo você pode sentir muita vontade de fumar, ficando irritado, com dor de cabeça e no corpo.

Um mês

Se você passou pelos três dias, a meta de um mês começa a se tornar mais alcançável. Nesse tempo, seus pulmões estão recuperados e melhorando a capacidade pulmonar, com a respiração mais longa e sem a típica ‘tosse de fumante’ te atacar. Se você pratica exercícios físicos, é possível perceber que existe uma melhoria na resistência física.

Um ano

Após atingir essa meta, as chances de falecer em virtude de doença arterial coronariana (DAC) é reduzida pela metade.

Após 20 anos

Após passar 20 anos sem fumar, suas chances de morrer em virtude de uma doença pulmonar ou câncer chegam no mesmo nível de alguém que nunca experimentou um cigarro.

