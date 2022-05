NUNCA coma esses alimentos no período da noite

Os hábitos alimentares influenciam não somente a saúde, mas também o bem-estar do seu corpo, podendo influenciar, inclusive. em áreas aparentemente distintas, como o sono. Você já percebeu que o que você come à noite ou antes de dormir pode afetar diretamente o seu descanso? Isso também está relacionado a processos químicos dentro do corpo e como diferentes sistemas reagem a eles.

Em virtude disso, alguns especialistas da área da saúde e nutricionistas recomendam que o consumo de alguns tipos de alimentos sejam evitados antes de dormir para que não haja desconforto. Veja 4 deles a seguir:

Queijo

Mesmo àquelas pessoas que não possuem intolerância à lactose podem se sentir desconfortáveis caso consuma queijo e vá se deitar. “Queijos envelhecidos contêm tiramina, um aminoácido que aumenta a produção de norepinefrina, um neurotransmissor que é liberado durante situações estressantes como parte da resposta de defesa ou fuga, o que pode causar aumento do estado de alerta e diminuição do estado de descanso, afetando a qualidade do sono“, diz o Dr. Josh Axe para Eat This Not That (texto em inglês).

Bebida alcóolica

Uma parte da população tem o costume de, ao fim do dia, beber uma taça de vinho ou uma garrafa de cerveja para desestressar. Contudo, a ideia não é indicada caso você precise trabalhar cedo no outro dia, já que as bebidas podem influenciar nas suas horas de descanso.

“Pesquisas mostram que beber álcool antes de dormir pode aumentar a probabilidade de você acordar durante a noite e diminuir a qualidade do seu sono. Também sabemos que o álcool pode causar ronco, pois é um poderoso relaxante muscular “, explicou a nutricionista Mitzi Dulan na matéria.

Tomate

O fruto realmente é saudável, mas você precisa saber a hora certa de consumi-lo. Por ser muito ácido, o tomate pode desencadear um refluxo ou azia, impedindo que você durma tranquilamente.

Sorvete

Quem não gosta de uma deliciosa sobremesa antes de dormir, não é mesmo? Principalmente em dias quentes, o sorvete é uma ótima escolhida. Porém, possuem uma alta porcentagem de açúcar, aumentando a concentração de glicose na corrente sanguínea, dificultando o sono.

