Os signos que precisam ter cuidado com o excesso de protagonismo no amor

Relacionamentos e o amor funcionam muito melhor quando as pessoas dividem responsabilidades e também são parceiras quanto aos papéis que desempenham um na vida do outro.

Infelizmente, alguns signos podem sempre se colocar no centro do mundo e assumem um protagonismo excessivo que pode complicar bastante a conivência do casal.

Confira quais são:

Touro

O taurino está sempre em busca de mostrar o seu valor, inclusive quando está em um relacionamento. Infelizmente, em qualquer sinal de que algo não saiu como o planejado, ele pode levar profundamente para o lado pessoal e acaba se colocando no centro do mundo. É preciso ter cuidado para não ser egoísta e agir mal com as pessoas por conta de frustrações próprias.

Câncer

Por mais que seja carinhoso e preocupado com quem ama, o canceriano irá colocar seus sentimentos em um pedestal toda vez que sentir que pode estar perdendo o controle. Ele gosta de assumir a responsabilidade e guiar tudo ao seu redor, esquecendo que isso irá soar como manipulação se ele invadir o espaço do parceiro e passar a diminuir o que ele quer ou sente. Dramas na certa.

Escorpião

O escorpiano é intenso emocionalmente e pode tomar iniciativas para se proteger quando começa a se sentir coadjuvante. Ele quer ter a atenção de quem ama e que as atitudes sejam tomadas levando em consideração apenas o que ele sente. Se isso acontece, se esquece de ser recíproco na compreensão por não conseguir olhar além dos próprios desejos ou sensações, que são bem fortes.

Capricórnio

O capricorniano nasce liderando e assumindo responsabilidades. Quando leva isso para o amor, pensa que está no centro de tudo e pode se tornar o protagonista que é a “voz da razão”. Essa posição de quem sempre está certo e sabe o que está fazendo, não agrada ninguém e pode criar uma pessoa difícil de conviver; aquela que nunca pede perdão e sempre espera que os outros assumam os erros.

