Os signos que sempre encaram disputas no amor

Alguns signos do zodíaco gostam de sair vencendo, especialmente quando se trata de amor e conquistas amorosas. Por isso, eles não fogem de disputas e entram para ganhar.

Confira quais são:

Touro

Por mais que prefira trilhar caminhos mais estáveis no amor, o taurino possui algo perigoso que sempre o coloca em problemas quando está desequilibrado: as tendências possessivas. Ele pode querer com todo o desejo do mundo que algo o pertença, inclusive quando se trata de sentimentos e pessoas. Ao insistir e pensar apenas naquilo que deseja realizar, encara conflitos complexos sem temer as consequências e pode acabar com comportamentos tóxicos.

Câncer

Por mais que pareça amoroso e puro de coração, o canceriano carrega uma necessidade de controle que o motiva sempre a “marcar território” e ir até as últimas consequências para alcançar o que deseja, especialmente quando se trata de amor romântico. Como os sentimentos são intensos e borbulham dentro dele, tende a se precipitar e vive para ganhar o coração de alguém. Além de ser obsessivo, isso pode atrapalhar outras áreas da sua vida que acabam ficando em segundo plano, pois toda sua energia é dispensada no amor.

Leão

O leonino está acostumado a se esforçar para alcançar tudo o que deseja e depois se orgulhar ainda mais de si mesmo ao lograr. No amor, ele também age desta maneira e, mesmo que tenha medo de ser julgado pelas pessoas, não gosta de sair perdendo. Ele entra em disputas com suas melhores estratégias e testará novos movimentos se possível. Marcar território faz parte da sua vida e, por vezes, estas conquistas tem a mais ver com ele mesmo do que com o outro.

Escorpião

O escorpiano é um signo extremo e intenso quando se trata de amor. Ele sabe que tem o poder de destruir e construir, por isso se coloca em posição de quem faz tudo acontecer. Sua intensidade emocional também se completa com sua grande tendência a cumprir os desejos, o que o faz ser persistente e acreditar que qualquer conquista é possível. Quem entra em disputas amorosas com ele terá que se preparar para a briga.

