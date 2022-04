Os signos que sempre acabam revirando sentimentos antigos

Alguns signos do zodíaco podem tentar se manter afastados dos sentimentos antigos que viveram no amor, mas sempre retornam a estas histórias que já passaram.

Confira quais são estes signos e como sentem:

Câncer

O canceriano possui sentimentos profundos e não consegue ignorá-los. No amor, isso pode ser um problema, porque ele revisita bastante o passado e não teme as consequências. Esta atitude pode gerar emoções que atrapalham os relacionamentos do presente.

Gêmeos

O geminiano pode perdoar de verdade e se reaproximar dos sentimentos com otimismo, esquecendo o que aconteceu de ruim. Isso faz com que ele idealize algumas relações e pense em como elas seriam agora. Como sente necessidade de se comunicar, pode retomar o contato.

Escorpião

O escorpiano guarda com detalhes seus sentimentos e tudo o que sentiu quando eles estavam presentes. Por isso, facilmente ele retorna ao passado e busca respostas ou consolo em momentos de carência.

Sagitário

Por mais que siga em frente, o sagitariano pode revisitar seus sentimentos e sonhar sobre o que poderia ter acontecido se as coisas fossem diferentes. Ele não guarda arrependimentos, mas sim algumas emoções nostálgicas que nem sempre compreende.

Capricórnio

O capricorniano sempre promete a si mesmo que vai seguir em frente, mas volta a revirar sentimentos sobre pessoas que foram importantes em sua vida. É preciso ter cuidado para não ficar nostálgico e pessimista, evitando dar valor as conexões que tem no presente.

Peixes

O pisciano tem muita facilidade em guardar sentimentos, momentos e emoções daquilo que já passou. Este mundo pode ficar só dentro dele e nunca vir a luz para ninguém, mas também influencia a forma que ele vive os relacionamentos agora.

