Você tem diabetes? Veja 3 adoçantes que podem substituir o açúcar

Uma das maiores dificuldades para uma pessoa que sofre de diabetes é deixar o açúcar de lado. A substância, além de estar presente em inúmeros alimentos, possui efeitos negativos para a saúde. Doenças inflamatórias, obesidade, síndrome metabólica e diabetes são alguns dos problemas adquiridos caso exista um consumo elevado da substância.

Como é praticamente impossível eliminar o açúcar de vez da alimentação, você pode ao menos substituí-lo por uma versão mais saudável, com poucas calorias e frutose. Confira as opções a seguir.

1. Estévia

Esse é um dos adoçantes mais comuns encontrado nos mercados. Sua extração é feita de uma planta encontrada na América Latina e estudos mostram que o composto pode ser 100 vezes mais doce quando comparado à mesma quantidade de açúcar tradicional, além da substância ter poucas calorias.

2. Xilitol

Xilitol é um poliol ou o ‘álcool do açúcar’. Sua vantagem é que previne a deterioração dentária e o aparecimento de cáries. Além disso, essa substância não eleva o nível de glicose do sangue, porém, seu uso deve ser moderado, pois pode causar problemas gastrointestinais, como flatulência, cólicas e diarreia.

3. Eritritol

A substância é obtida a partir de certas frutas e é indicado para substituir o açúcar pois não altera os níveis de insulina ou a contagem de colesterol ou triglicerídeos no sangue. Assim como o Xilitol, o problema da substância é que ela é derivada do açúcar do álcool da fruta, e pode causar desconforto digestivo, como inchaço ou diarreia. De qualquer forma, seu uso ainda é mais indicado do que a substância anterior.

