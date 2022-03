Esses são os primeiros sintomas que podem indicar que você tem diabetes

A diabetes é uma doença que afeta uma grande parcela da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos (20 a 79 anos), perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão.

O sintomas podem variar de acordo com o tipo da doença, que pode ser tipo 1 ou tipo 2, mas de forma geral, os sinais principais, segundo o site Tua Saúde, são: cansaço frequente, muita fome, perda de peso repentina, muita sede, muita vontade de ir ao banheiro e escurecimento de dobras, como a da axila e do pescoço, por exemplo.

A diabetes tipo 1 está relacionada a questões genéticas e imunológicas, com os primeiros sintomas aparecendo ainda na infância ou adolescência. Já a tipo 2 está ligada normalmente aos hábitos de alimentação, com a glicose aumentando no sangue e a produção de insulina não sendo suficiente.

Ao constatar os primeiros sintomas, é recomendado a ida ao clínico geral ou especialistas, como pediatra ou endocrinologista, para que seja realizado exames. A principal forma de diagnosticar a doença é através de exames de sangue para avaliar a quantidade de açúcar.

Primeiros sintomas de diabetes

Cansaço frequente, falta de energia para brincar, muito sono, preguiça;

A criança pode comer bem, mas mesmo assim começar a emagrecer de forma repentina;

A criança pode acordar para fazer xixi à noite ou voltar a fazer xixi na cama;

Muita sede, mesmo nos dias mais frios, mas a boca permanece seca;

Apresenta irritabilidade ou falta de disposição para realizar as atividades do dia-a-dia, além de diminuição do rendimento escolar;

Muita fome;

Formigamento ou câimbras nos membros;

Dificuldade para cicatrizar feridas;

Infecções fúngicas de repetição;

Escurecimento das dobras, principalmente pescoço e axila.

Tratamento

O tratamento principal é feito pelo controle da alimentação, regulando carboidratos. Por isso, o acompanhamento de um nutricionista é fundamental. O médico também pode indicar o uso de medicamentos, principalmente em caso de adultos. Além disso, a prática regular de exercícios físicos é fundamental.

