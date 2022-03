Não tome essas bebidas se você tiver diabetes!

Se você foi diagnosticado com diabetes recentemente, provavelmente as mudanças na sua vida já começaram. Seja pelo início de prática de exercícios físicos ou por mudanças para uma alimentação restrita e saudável, novos hábitos foram adquiridos para controlar a doença e melhorar a saúde de forma geral.

Quando ocorre a doença, o pâncreas não consegue produzir naturalmente a insulina necessária para processar o açúcar presente na corrente sanguínea, por isso o controle da alimentação deve ser feito. Nesse momento, deve ser priorizado alimentos com proteínas para regular a quantidade e a qualidade dos carboidratos consumidos.

Mas não são só os alimentos que devem ser controlados, pois diversas bebidas também possuem uma quantidade elevada de açúcar, desregulando a glicose. Por isso, é importante o controle. A seguir você confere 3 tipos de bebidas que devem ser evitadas caso você tenha diabetes, de acordo com o site Meganotícias.

Suco de frutas

Mesmo preparando o suco com frutas naturais, sem adição de açúcar ou adoçante, os sucos naturais geram efeitos semelhantes ao de qualquer bebida artificialmente açucarada. Dependendo do suco, poder haver até mais açúcar e carboidratos do que um refrigerante. Isso ocorre pois, ao processar uma fruta, permanecem apenas os açúcares naturais e os outros nutrientes, como as fibras, que controlam o açúcar, acaba diminuindo.

Café

Se você é uma pessoa que consome café, mas sem leite, açúcar, a bebida pode até trazer benefícios. Mas caso você prefira um café mais ‘encorpado’, como aqueles de cafeterias onde se acrescenta muitas outras coisas, é preciso tomar um certo cuidado e diminuir a quantidade da bebida, pois esse tipo de preparo leva ingredientes com muitos açúcares.

Bebidas açucaradas

Nesse caso, a primeira bebida que se passa na mente são as gaseificadas, os famosos refrigerantes. O líquido é muito rico em carboidrato, além de possui altos níveis de frutose. Esse tipo de açúcar é diretamente relacionado à resistência à insulina e até o acúmulo de gordura no fígado, como é possível identificar nessa pesquisa (em inglês).

