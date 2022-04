Como cada signo deve iniciar maio de 2022

Abril de 2022 está chegando ao fim e dando lugar a maio, um mês com oportunidades especiais para todos os signos do zodíaco.

Confira como cada signo deve iniciar esta fase da melhor maneira:

Áries

É hora de pensar em como progredir nos objetivos, especialmente e na carreira. Para muitos, é melhor planejar e manter algumas coisas em segredo até a realização.

Touro

Abra mais a sua mente para expandir visões e encontrar oportunidades importantes. Algumas pessoas podem trazer ensinamentos valiosos.

Gêmeos

Organize tudo o que puder, inclusive palavras e ideias. Hora de começar a estruturar seus pensamentos para dar melhores passos no novo mês.

Câncer

Parcerias importantes irão entrar na sua vida e preciso estar seguro de você. Aceite que é interessante, criativo e aventureiro para atrair isso também.

Leão

Não se afaste de quem gosta de você de verdade e saiba como manter algumas relações de forma mais saudável fazendo boas escolhas ou colocando limites.

Virgem

Hora de ter coragem para alçar novos voos e começar a progredir, comunicando-se e negociando com confiança. Uma nova oportunidade irá surgir.

Libra

Hora de se alinhar com quem ensina e o apoia na vida. Não tema se aproximar das relações e fazer um balanço de quem precisa ser priorizado.

Escorpião

Não tenha medo de compartilhar e ter aliados, pois o mundo pode ser conquistado em parceria. É hora de entender o papel de cada um e sua importância.

Sagitário

Hora de fazer a limpeza que tanto tem adiado e começar a viver uma rotina melhor. O que você faz no cotidiano e com o que perde tempo torna-se sua vida.

Capricórnio

Seja produtivo e organizado em seus objetivos, mas saiba quais são as prioridades; alguns sonhos devem ser concretizados, mas isso exige dedicação.

Aquário

Comece a curar o passado, mas também ocupe sua mente com os planos que o inspiram e são importantes para o presente. Saiba equilibrar.

Peixes

Aproveite seu encanto especial que atrai as pessoas, mas saiba definir quem merece a sua confiança ou não; as decisões do presentem impactam o futuro.

