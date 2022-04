Os signos mais afetados pelos primeiros eclipses de 2022

Os dois primeiros eclipses de 2022 estão chegando. O primeiro ocorre em Touro, em 30 de abril e o segundo em Escorpião em 16 de maio, marcando o início de uma fase em que alguns bloqueios ficam mais evidentes para que o futuro desejado comece a ser trilhado.

Para alguns signos do zodíaco, este será um momento ainda mais intenso e que pedirá transformações profundas.

Confira os signos mais afetados com eclipses de 2022:

Touro

A energia pode diminuir consideravelmente e é o momento de se cuidar, nutrindo a própria evolução e a energia para iniciar este novo ciclo que será de muita transformação. A sensibilidade aumenta e não será nada simples lidar com as mudanças que chegam rapidamente; por isso, mantenha o despertar e a coragem para se tornar quem merece ser. O medo que paralisava deve ir embora com a confiança em si mesmo e o aumento da intuição que o permitirá compreender as mudanças necessárias.

Leão

As ideias podem ficar mais claras, mas isso tende a pedir transformações importantes a nível interno e saltos que o tiram da zona de conforto. Chegou a hora de começar a construir o futuro e cultivar muita energia para tomar impulsos, especialmente na carreira. As escolhas precisam ser feitas e é melhor se certificar de fazer as certas. Aprenda as lições recebidas com humildade, mas absorva o crescimento para se colocar no caminho certo.

Escorpião

Momento de embarcar em grandes planos, mas não sem antes lidar com alguns conflitos internos envolvendo aceitação e parcerias. É hora de retomar a confiança para poder entender o que o faz ser único e livre. Talvez isso não tenha a ver com o outro, mas sobre os limites que deve colocar em si mesmo ou as mudanças que precisam ser iniciadas para evoluir. Não tema romper alguns esquemas que já não funcionam. Lembre-se que sempre será mais saudável procurar ajuda e manter o equilíbrio do que arrastar problemas sem solução.

Aquário

Hora de garantir mais tempo para si mesmo e os assuntos que movem seu coração, lar e vulnerabilidade. Lidar com memórias e o passado que precisa ser curado são realidades muito presentes agora, pedindo para ir afundo mesmo que isso seja desconfortável. Existem muitas lições que o trouxeram aqui e chegou a hora de encontrar o valor de cada uma delas para seguir em frente mais sábio e leve. Apoie-se nos verdadeiros aliados, eles estarão aí para você.

