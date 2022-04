As 4 orquídeas mais raras do mundo Imagem: Pexels

De acordo com o site Megacurioso, existem cerca de 25 mil espécies da família Orchidaceae, sendo elas uma das flores mais diversas do mundo. Toda essa diversidade faz com que algumas orquídeas se tornem difíceis de se encontrar, principalmente pelo fato de algumas delas serem colhidas em excesso e vendidas por um preço altíssimo no mercado clandestino. A seguir você confere as quatro espécies de orquídeas mais raras do mundo.

1. Orquídea subterrânea ocidental

Os cientista acreditam que só existam 50 plantas Rhizanthella gardneri, ou orquídea subterrânea ocidental, no mundo. São encontradas em cerrados de arbustos na Austrália e vivem abaixo do solo, florescendo entre maio e junho.

Elas não possuem clorofila e se alimentam de restos de animais ou plantas em decomposição. Também dependem de cupins e mosquitos para polinizá-las.

2. Orquídea de Rothschild

A Paphiopedilum rothschildianum, ou orquídea de Rothschild, faz parte das orquídeas com folhas claras. Quando florescem, produzem até seis folhas com cores que lembram um tigre.

A espécie foi descoberta em Monte Kinabalu, na Malásia e podem ser encontradas entre 400 e 1200 metros acima do nível do mar, por isso a raridade.

3. Orquídea boca-de-dragão

A orquídea Arethusa bulbosa cresce nos pântanos e planícies úmidas do leste da América do Norte. A espécie não possui folhas e produz uma única flor de cor rosa-brilhante na primavera. É uma espécie ameaçada no seu continente de origem, mesmo estando listada como uma flor ‘globalmente em segurança’.

4. Orquídea de chinelo amarelo

É uma das espécies de orquídeas mais raras, mas também é uma das mais bonitas. Cypripedium parviflorum ou orquídea de chinelo amarelo possui esse nome por conta de suas pétalas que lembram um calçado. A planta possui um crescimento lento, levando entre 6 e 11 anos para amadurecer e produzir uma flor.

Essas orquídeas são classificadas como criticamente ameaçadas na Lista Vermelha da Grã-Bretanha