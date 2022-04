Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Touro em 2022

Em 19 de abril de 2022, o Sol entrará em Touro, um signo elegante e que adora se entregar ao prazer. Para todos, é um momento especial de autocuidado e de cautela com gastos superficiais, mas alguns signos podem sentir ainda mais forte os aspectos positivos desta energia.

Confira os signos que mais serão beneficiados até 20 de maio de 2022:

Touro

Esta fase trará o impulso que o taurino precisa para alcançar seus objetivos, com muita inspiração, força e energia mental. É possível assumir responsabilidades e tomar as rédeas, mesmo em experiências novas, pois existe uma bravura e confiança especiais em sua energia. Para quem esteve mais calmo ou até mesmo estagnado, este é o momento de arriscar sair da zona de conforto para embarcar em mudanças positivas. Grandes decisões podem estar por vir e é preciso ser o protagonista da própria vida para que elas o favoreçam.

Virgem

A determinação não irá aumentar e fazer o virginiano lutar por aquilo que acredita; apenas tenha cuidado com o excesso de teimosia e certifique-se de estar certo. Seu conhecimento e experiências podem ser aplicados da melhor maneira agora, assim como o reconhecimento e destaque com aliados que realmente valem a pena. Esta é uma fase de perseguir o caminho com o entusiasmo de conhecer e explorar o novo também, por isso é importante não se fechar para progressos, por mais desconhecidos que eles pareçam. Permita que o crescimento seja uma aventura de mente mais aberta!

Confira mais: Os signos que acreditam que o amor verdadeiro está em seu destino

Capricórnio

A oportunidade de ver com clareza e cortar aquilo o que é vazio e falso finalmente chegou na vida do capricorniano. Não é hora de seguir no passado e perder tempo com aquilo que já teve diversas tentativas, mas não deu em nada. Esta energia permite que o coração seja colocado de forma mais honesta em seus objetivos e relacionamentos, entregando ainda mais verdade na trajetória construída. Tirar este tipo de peso contribuirá para um aumento especial da criatividade e felicidade, pois é mais fácil buscar a criança interior e se reconectar com o que trará um prazer verdadeiro. Para alguns, a fertilidade pode ficar mais alta.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!