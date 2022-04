Veja como manter as aranhas fora de casa com esses truques Imagem: Pexels

As aranhas costumam ser mais ativas no verão, porém, mesmo não estando mais nesta estação do ano, todo cuidado é pouco. Se você deseja manter a sua casa livre desse aracnídeo, a dica principal é manter a casa limpa e arrumada, evitando principalmente criar condições onde as aranhas possam se esconder, como lugares frescos, escuros e tranquilos.

Caso você já tenha avistado as ‘pernudas’ andando por aí, confira esses truques para poder ser livrar delas:

Spray caseiro

Você pode substituir os inseticidas de mercado por um spray natural. As aranhas detestam aromas cítricos, então você pode misturar 20 gotas de limão, algum suco cítrico ou óleos essenciais em uma quantidade de água e colocar em um borrifador.

Após preparar a mistura, aplique em cantos do banheiro e em outros cômodos onde você já tenha notado a presença de aranhas, principalmente em lugares escuros.

Casca de limão

“Esfregue casca de limão em todo o parapeito da janela ou em qualquer lugar onde as aranhas se sentem, como atrás do vaso sanitário ou nos armários. Os cítricos as repelirão e darão ao banheiro um aroma agradável”, diz George Holland, especialista em design de banheiros, ao The Independent.

Além das dicas caseiras, uma outra dica tem a ver com as estruturas da casa. As aranhas costumam fazer ninhos em espaços escuros, por isso é importante que, ao observar uma rachadura, um buraco ou qualquer outra fenda que sirva de entrada e moradia para elas.

“O que fazer se uma aranha me picar?”

Caso você leve uma picada por acidente, você pode seguir as seguintes recomendações do site Tua Saúde:

Lavar o local da picada com água e sabão;

Elevar o membro onde está a picada;

Não amarrar nem apertar o local da picada;

Não tentar sugar o veneno da picada;

Colocar compressas frias ou um pano molhado com água fria no local da picada para aliviar a dor e o inchaço.

Após, vá imediatamente ao pronto-socorro. Se possível, tente identificar qual aranha foi responsável pela picada para que o tratamento seja mais rápido e eficaz.