Você sabe quantas raças de gatos existem? Veja as mais populares no texto Imagem: Pexels

Assim como os outros animais, o gato possui uma diversidade enorme de raças. Eles se distinguem pela cor, pelagem, tamanho, entre outros aspectos físicos. Mas você sabe ao todo quantas raças existem? Ou ainda, você sabe quais são as raças mais populares em solo brasileiro?

Os números de raças existentes divergem um pouco dependendo de qual instituição você levar em consideração. A The International Cat Association (Associação Internacional de Gatos - TICA), diz que são 71 raças padronizadas. Ja á Cat Fanciers Association (FCA) informa o total de 44 raças. a Fédération Internationale Féline (FIFe) reconhece um total de 43 raças e por último a Enciclopédia Britânica coloca um número bem menor, com apenas 15 animais oficiais.

Uma lista levantada pelo site Dog Life mostra quais são as 13 raças de gatos mais populares entre os brasileiros.

1. Persa

De pelagem ‘única’, essa é a raça mais queridinha entre os brasileiros. São animais tranquilos e que gostam de brincar. Possuem esse nome pois são originários da Pérsia. Curiosidade: O gato Garfield pertence a esta raça.

2. British Shorthair

Seu nome é um pouco confuso, mais essa é outra raça famosa. O gato que sorri no clássico ‘Alice no País das Maravilhas’ é dessa raça, bem querida no Brasil e em outros países da Europa.

3. Sphynx

3. Essa é a raça de gato pelado. Querida por muitos, mas um pouco peculiar para outros. Eles não são totalmente pelados, pois é possível notar uma curta camada de pelos. Essa raça possui cuidados extras por sua pele ser muito exposta, como banhos semanais, pois não existe pelo para reter a oleosidade, além de uma dieta diferente, com um metabolismo acelerado causando uma alimentando maior que o normal entre outras espécies.

4. Siamês

Em 2020, a pesquisa Radar Pet constatou que de todas as casas com gatos no Brasil, os gatos siameses estavam presentes em 67%. Eles são inteligentes, dóceis e sociáveis.

5. Angorá

Outra espécie de pelos longos. Originário da Turquia, é uma das raças mais antigas do mundo. Uma outra característica é que eles são muito preguiçosos.

As outras raças queridas em solo nacional são:

6. Maine Coon;

7. Himalaio;

8. Bengal;

9. Ragdoll;

10. Munchkin

Fold;;

12. Abissínio;

13. Birmanês.

