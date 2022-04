3 raças de cães perfeitas para pessoas alérgicas

Existe uma porcentagem da população que, infelizmente, sofre de alergia a cachorros e não pode ter a companhia do pet ao seu lado. A reação do sistema imunológico torna praticamente impossível o convívio com o cãozinho, atrapalhando até mesmo quando você visita a casa de algum amigo ou familiar que possua cachorros.

Muitas pessoas acreditam que alergia acontece devido a exposição aos pelos dos cães, contudo isso não é verdade. Mesmo com a poeira que se acumula nos pelos tenha uma certa influência, ela não é responsável pela reação alérgica mais forte. De acordo com o site Meganotícias, a causa maior são as proteínas presentes nas células da pele, urina, suor e saliva do animal.

Mas nem tudo está perdido. Caso sua alergia não seja tão severa e você deseja adotar um pet, essas são as raças de cães mais indicadas, pois perdem menos pelos e células mortas.

Poodle

Essa é uma das raças de cães mais inteligentes, com longevidade e também ideais para quem sofre de alergia. Isso não significa que não haverá sintomas, mas os problemas são menores.

Lulu da Pomerânia

Embora seja uma raça peluda, com a aparência de um mini-urso, não são cães que perdem muito pelo. Além disso, seu tamanho faz com que o Lulu da Pomerânia seja uma raça muito escolhida pelas famílias.

Yorkshire Terrier

Seu pelo longo e sedoso exige que a raça visite o pet shop para uma tosa com certa constância, mais do que os outros da lista. Por isso, se a sua alergia for grave, é melhor evitar. Mas caso não seja algo tão forte, a manutenção nos pelos já vai ser o suficiente para esse ser seu pet de estimação.

