É normal gato morder?

Quem não convive muito com os gatos talvez não entenda que eles possuem atitudes muito peculiares. A mordida, por exemplo, é algo comum... De outro companheiro de quatro patas, os cachorros.

Mas saiba que os felinos também são capazes, e é até mesmo normal, deles fazerem, isso. Mas por que isso ocorre?

Os miados, as lambidas e as mordidas são sinais comportamentais e, dependendo da ocasião e da forma que ocorre, representam diversos sentimentos. Primeiro é preciso conhecer seu pet para depois compreender o que ele quer ‘dizer’ com a mordida.

Parece até estranho, mas na maioria dos casos, o gato morde levemente para demonstrar afeto. Isso ocorre normalmente quando você está dando carinho para o animal.

Porém, as mordidas nem sempre é um sinal positivo. O bichano também pode morder por estresse, em situações como: barulho excessivo, não querer carinho, gata no cio ou prenhe, entre outras.

Gatos também mordem por medo, nesse caso, é possível evitar a ação se ele estiver apresentando as seguintes características:

Pelos arrepiados;

Unhas mais salientes;

Olhar fixo;

Movimentos de recuo com o corpo;

Orelhas para trás.

Gatos transmitem doenças?

Se por acaso algum gato desconhecido te morder ou o seu próprio gato, e ele não for vacinado, é importante procurar um especialista, pois é possível que você tenha que tomar uma vacina antirrábica, pois a raiva pode ser transmitida pela mordida desse animal.

O site Dog Life também informa que a mordida também pode transmitir uma doença chamada esporotricose felina, que pode gerar sintomas graves.

LEIA MAIS:

Gatos: 6 diferentes tipos de miados e os seus significados

3 raças de cães perfeitas para pessoas alérgicas

Usuária do Twitter cria trend dividindo os gatos vira-latas em subgrupos e faz sucesso na rede social