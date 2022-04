Lista completa de celulares em que o app WhatsApp deixará de funcionar no dia 30 de abril

O aplicativo de mensagens WhatsApp é atualizado constantemente pela plataforma, e com isso acaba liberado novos recursos para os usuários.

Neste link, detalhamos um recente update com um lista extensa de novos recursos que deixou o aplicativo de ‘cara nova’.

Sobre os sistemas operacionais compatíveis

Como detalhado pelo blog da plataforma, os aparelhos e softwares estão sempre mudando. Por esse motivo, o app verifica regularmente quais sistemas operacionais são compatíveis com o WhatsApp. Sistemas operacionais compatíveis atualmente:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 e versões posteriores

iPhones com iOS 10 e versões posteriores

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, detalhou.

Crédito (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

O que acontecerá se o sistema operacional que você usa deixar de ser compatível com o WhatsApp?

Antes de deixar de oferecer suporte para um sistema operacional, será exibida uma notificação diretamente no aplicativo do WhatsApp.

“Também exibiremos alguns lembretes solicitando que você atualize o sistema”, informou o app. No entanto, alguns aparelhos podem não contar mais com suporte de atualização.

Celulares em que o app WhatsApp deixará de funcionar em abril

Como detalhado pelo site ‘El Comercio’, o app WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares neste mês de abril.

Usuários que utilizam Android Apple Pie, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 e Ice Cream Sandwich 4.0 não poderão mais utilizar o WhatsApp.

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Com informações do blog do app de mensagens