WhatsApp libera atualização com lista extensa de novos recursos e deixa aplicativo de ‘cara nova’

Com as mensagens de voz, ficou fácil e rápido ter conversas mais expressivas aplicativo WhatsApp. Mostrar emoção ou animação por voz é mais natural do que por texto, e em muitas situações, as mensagens de voz são a forma de comunicação preferida no app.

E como detalhado pelo blog da plataforma, todos os dias, os usuários enviam uma média de 7 bilhões de mensagens de voz, protegidas com a criptografia de ponta a ponta para mantê-las privadas e seguras em todos os momentos.

Pensando nisso, foram anunciados novos recursos que farão com que a experiência de enviar e receber mensagens de voz no WhatsApp fique ainda melhor. Confira:

Reprodução fora da conversa : ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens.

: ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens. Pausar/retomar a gravação : agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto.

: agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto. Visualização em forma de onda : mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação.

: mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação. Prévia da gravação : ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las.

: ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las. Retomar a reprodução : quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa.

: quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa. Reprodução acelerada de mensagens encaminhadas: ouça as mensagens de voz mais rapidamente nas velocidades 1,5x ou 2x, tanto as mensagens comuns quanto as encaminhadas.

“Estamos animados para que os usuários testem esses novos recursos à medida que eles forem disponibilizados gradualmente nas próximas semanas”, completou.

Com informações do blog do app