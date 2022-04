Cansaço e sono excessivo? Essas são as 4 principais causas

Quando você se sente extremamente cansaço, provavelmente começa a pensar que está descansando pouco durante a noite ou não dormindo as horas recomendadas. Isso pode até ser verdade, porém, outros fatores também causam a sonolência e o cansaço em excesso. Nesse caso, você pode ter dormido super bem, e mesmo assim não terá energia no seu dia.

Assim que começar a observar esse tipo de sintoma, tente perceber se ele vem acompanhado de outros sinais, dessa forma, será mais fácil comunicar um médico especialista sobre o que está ocorrendo. De qualquer forma, você pode tentar algumas técnicas, como beber algum tipo de chá.

Mas você deve estar se perguntando o motivo de estar sempre cansado ou com sono. A Seguir você confere as 4 causas mais comuns, segundo o site Tua Saúde:

1. Diabetes

A falta de glicose no sangue causa falta de energia no corpo, prejudicando as tarefas diárias. Por outro lado, o excesso de açúcar no sangue faz o individuo urinar mais, leva ao emagrecimento e a diminuição dos músculos, causando cansaço muscular.

Evite alimentos ricos em açúcar, pratique atividades física e tome os remédios receitados pelo médico.

2. Anemia

A falta de ferro no sangue causa cansaço, sonolência e desanimo, afetando principalmente as pessoas que menstrual quando chega o período.

Nesse caso, é aconselhável o consumo de alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas, beterraba e feijão. O médico nutricionista também pode indicar suplemento de ferro.

3. Apneia do sono

A apneia do sono acontece quando existe a parada da respiração durante o sono, ocorrendo em breves períodos e em diversas vezes durante a noite. Dessa forma, quem é acometido por isso, acaba não descansando o suficiente. Converse com o médico para identificar a causa da apneia do sono. Obesidade, tabagismo e alcoolismo, além do uso de medicamentos sedativos ou tranquilizantes são as causas mais comuns.

4. Depressão

Um sintoma recorrente da depressão é o cansaço físico e o mental, onde o indivíduo sente desanimo para realizar simples tarefas diárias ou até mesmo trabalhar. Busque ajuda psiquiatra para iniciar o tratamento mais adequado e busque um tempo para realizar atividades físicas prazerosas.

LEIA MAIS:

⋅ Induzir a menstruação pode trazer riscos à saúde?

⋅ Bebida natural caseira com maçã para tomar pela manhã e que ajuda a emagrecer

⋅ Hipertensão: como é feito o diagnóstico da pressão alta?