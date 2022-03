Chegada do outono acende alerta para prevenção de doenças respiratórias em pets

A chegada do outono faz com que as pessoas fiquem em alerta quanto a alguns cuidados com a saúde, o que não deve ser diferente no caso dos pets, principalmente quando pensamos nas doenças respiratórias.

A veterinária Kathia Almeida Soares, coordenadora técnica pet da MSD Saúde Animal, destaca as principais mazelas que acometem os bichinhos nesta época do ano. Antes de mais nada, vale dizer que a vacinação é o ponto mais importante para a prevenção das doenças. Assim, tutores devem estar atentos à carteira de vacinação do animal, que deve estar sempre em dia.

Saiba identificar as principais doenças da estação:

Tosse dos canis

A tosse dos canis, também chamada como gripe canina ou traqueobronquite infecciosa canina, é uma doença altamente contagiosa bastante comum em cães e que pode ser provocada por uma grande variedade de agentes etiológicos.

A doença é transmitida por meio de secreções respiratórias e é caracterizada por provocar nos cães um quadro de início súbito com ataque agudo de tosse e presença de secreção nasal e ocular.

Rinotraqueíte felina

A rinotraqueíte felina é uma doença respiratória grave e contagiosa, muito frequente em locais onde há aglomeração de animais.

A doença é transmitida através das secreções respiratórias, oculares e orais, e os felinos podem apresentar apatia, espirros, conjuntivite, secreção nasal e ocular, sendo que em alguns casos essas alterações podem ser crônicas.

Cinomose

A cinomose é uma doença muito grave e contagiosa, que pode ser fatal. Ela representa um risco não só para os filhotes, mas também para os cães adultos e os idosos.

Sua transmissão acontece por meio de secreções respiratórias. A doença pode atingir basicamente três sistemas, o digestivo, o respiratório e o nervoso, acarretando muitas vezes sequelas que comprometem a qualidade de vida do pet ou o que é pior, levando o animal à óbito.

Vacinação e check-up preventivo

Sem sombra de dúvida é melhor prevenir do que remediar. É importante que os tutores realizem visitas periódicas à clínica veterinária e que a carteira de vacinação dos pets esteja sempre em dia, de acordo com a recomendação do veterinário que acompanha o animalzinho.

“Nas consultas, o médico veterinário pode avaliar o pet, orientando quanto às vacinações e outros cuidados preventivos de acordo com cada paciente e realizando o tratamento caso perceba que há alguma alteração no animal”, diz Kathia.