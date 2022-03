Os signos que podem se tornar fanáticos de um relacionamento

Alguns signos do zodíaco podem ter um zelo excessivo por seus relacionamentos, de forma que acabam se tornando até um pouco fanáticos – e isso não contribui positivamente em nenhuma área da vida.

Confira quais são e como isso acontece:

Sagitário

O sagitariano pode ser um romântico que acredita profundamente em destino. Isso faz com que alguns deles se dediquem aos relacionamentos de corpo e alma, passando por alto alguns problemas ou dinâmicas bem tóxicas com a desculpa de que as dificuldades fazem parte desta trajetória. Para este signo, é muito importante saber que a vida muda o tempo todo e algumas coisas não devem ser relativizadas.

Capricórnio

O capricorniano é aquele que luta com todo o seu esforço para ter o que quer, inclusive no amor. Ele pode se tornar tão focado em fazer dar certo e mostrar para todos que conseguiu finalmente conquistar a felicidade, que trata aquilo como uma posse que estará sempre a seu alcance. Este erro pode fazê-lo deixar de nutrir valores, gestos e sentimentos importantes que devem conectar o casal.

Aquário

Quando o aquariano se apaixona de verdade, ele faz o possível para que isso fique claro para a outra pessoa. Como valoriza quem consegue conquistar seu complexo coração, ele pode achar que não existe mais ninguém capaz de ocupar seu lugar. Isso se torna um problema quando o medo de perder não o deixa fazer caso as bandeiras vermelhas, pois isso o faz diminuir problemas e jogá-los para baixo do tapete ao invés de resolver.

Peixes

O pisciano entra sempre em relacionamentos marcantes e significativos, mas pode se tornar fanático quando cria laços dependentes, que mesmo com sofrimento não podem ser cortados. Como é empático e perdoa, pode dar tantas segundas chances que isso deixa de ser saudável. Além de se conectar profundamente, a idealização de quem ama tende a contribuir para que ele passe muito tempo tentando fazer dar certo, como se fosse a última oportunidade de ser feliz.

