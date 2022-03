Os signos que afastam os parceiros devido ao egoísmo

O egoísmo é uma tendência infantil que pode acompanhar o ser humano por toda a vida e em diferentes níveis. No entanto, quando estão em desequilíbrio, alguns signos do zodíaco podem deixar esta característica cegá-los e acabam afastando quem mais amam.

Confira aqueles que podem afastar os parceiros por egoísmo:

Áries

É preciso que o ariano tenha cuidado para não se fechar apenas em si mesmo durante os momentos de crise. Além de ser egoísta, ele pode perder a consideração e tomar atitudes sem levar em conta os sentimentos dos outros. A insensibilidade de já não olhar para as necessidades emocionais de quem ama o leva a entrar em problemas que podem ter consequências difíceis. A empatia é a maior aliada deste signo quando existem problemas nos relacionamentos, pois ajuda a colocar os pés no chão novamente.

Touro

Em momentos de ciúmes e mágoas, o taurino pode se tornar alguém que passa da possessão para o egoísmo rapidamente. Ele tentará tomar atitudes pensando em si mesmo e em suprir suas necessidades, mas também atinge o outro, sem medo de que tudo fique ainda mais denso e asfixiante. Ao levar o mal estar ao limite, ele fará o possível para se sentir bem e não se preocupará com o que o outro vive emocionalmente.

Gêmeos

O geminiano pode se fechar tanto em seus interesses e vida independente, que se esquece de olhar para os sentimentos e necessidades emocionais do parceiro. Principalmente quando já não está disposto a focar no relacionamento, ele não teme se afastar e passará por alto as conversas mais profundas que poderiam resolver as questões. A falta de conexão e comunicação pode perdurar e causar muito sofrimento.

Câncer

O canceriano costuma ter um mundo profundo de emoções e sentimentos, o que o faz sentir com intensidade. Isso pode ajudá-lo a ser mais empático, mas em momentos difíceis também exalta seu lado egoísta, que buscará se sentir bem a todo custo – mesmo que isso signifique criar dramas e desgastes emocionais que perduram. O apego também o faz tentar manter o outro ao seu lado, mesmo quando as coisas se tornaram tóxicas.

