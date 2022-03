Estudo chinês descobre que os órgãos do corpo humano envelhecem em velocidades diferentes

Um estudo chinês começa a dar os primeiros passos para entender o envelhecimento do corpo humano e graças a ele descobriu-se que a taxa de envelhecimento não é um processo generalizado, como pensavam os cientistas, mas muda de acordo com cada órgão, ou seja, cada órgão envelhece em um ritmo diferente.

O estudo foi feito nas China e publicado na revista Cell Reports e contou com a colaboração de 4.066 voluntários com idades entre 20 e 45 anos.

Na primeira etapa do estudo, todos os colaboradores fizeram exame de sangue, fezes e imagens da pele de seus rostos, além de se submeter a exames de saúde no geral.

Os pesquisadores mediram 403 características e as associaram a nove categorias: coração, rins, fígado, sexo, pele facial, nutrição, imunidade, condicionamento físico e flora intestinal.

Na segunda etapa, foi desenvolvida uma metodologia para examinar detalhadamente o envelhecimento de cada sistema e órgão do corpo humano. Com isso foi possível determinar se a pessoa envelheceu ou não de acordo com o que corresponderia a sua idade.

A partir do exame, os pesquisadores concluíram que há um envelhecimento mais acelerado no metabolismo e na forma física entre voluntários com excesso de peso. Em alguns colaboradores foi notada alterações no fígado, indicando que a obesidade e até mesmo o sobrepeso tem várias consequências sobre o envelhecimento do órgão.

Picos de envelhecimento

Especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, determinaram que há 3 picos de envelhecimento nos seres humanos, a primeira aos 34 anos, a segunda aos 60 anos e a terceira aos 78 anos.

Pesquisadores descobriram uma forma de contas os níveis de 373 proteínas do corpo para calcular a idade biológica.

O estudo também detectou que o envelhecimento ocorre tanto fisicamente quanto psicologicamente.