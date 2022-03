Por qual motivo as mulheres são mais propensas a querer o divórcio?

Segundo o site Psychology Today, nos estados Unidos a taxa de divórcio é alta, sendo entre 43% e 46% dos primeiros casamentos, com as mulheres sendo as principais pessoas a procurar o divórcio. São dois terços desses casamentos chegando ao fim por desejo da esposa.

O site diz que os estudiosos reconheceram isso como um paradoxo: culturalmente, as mulheres solteiras tendem a querer se casar mais do que os homens solteiros, mas uma vez casadas, as mulheres tendem a ser menos satisfeitas em seus relacionamentos do que os homens. São eles que querem sair.

Contudo, embora as mulheres iniciem os divórcios com mais frequência, , elas não são mais propensas do que seus parceiros masculinos a romper relacionamentos não conjugais. De fato, pesquisas iniciais sobre rompimentos não conjugais não mostram diferença de gênero na satisfação e nenhuma diferença de gênero no desejo de terminar esses relacionamentos. Somente nos relacionamentos conjugais, e não nos relacionamentos pré-matrimoniais, as mulheres desempenham um papel especialmente importante na determinação de sua trajetória.

Ainda segundo o site sobre psicologia, o divórcio é um processo legal com um custo financeiro, social e pessoal considerável. Para as mulheres, o impacto financeiro do divórcio tende a ser maior do que para os homens e, se crianças estão envolvidas, as responsabilidades de cuidar tendem a recair desproporcionalmente sobre essas mães recém-solteiras.

Do ponto de vista óbvio, não seria surpresa se as mulheres se saíssem mais mal do que os homens após o divórcio, porém, não é isso que acontece. As mulheres costumam a se sair melhor de imediato e não diferentemente dos homens em termos de satisfação com a vida ao longo do tempo. Apesar dos consideráveis custos financeiros associados ao divórcio e do pesado fardo da parentalidade solo , as mulheres (em média) se saem bem após.

Entre os diversos motivos que explicam o porquê as mulheres estarem optando mais pelo divórcio quando estão insatisfeitas é que mudanças sociais em ritmo acelerado (por exemplo, controle de natalidade e planejamento familiar, acesso à educação ) criaram um novo cenário em que a dependência de recursos de um cônjuge (por exemplo, dinheiro) não é mais tão necessária quanto poderia ter sido ancestralmente.

