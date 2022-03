4 bebidas para baixar naturalmente o açúcar no sangue

Sofrer com níveis altos de açúcar no sangue, com diabetes ou com resistência à insulina não é uma tarefa fácil. Ter que controlar essas taxas pode ser complexo, principalmente se você não sabe quais alimentos e bebidas devem ou não ser consumidos e a quantidade limite para manter a saúde em dia.

Pensando nisso, o site Mega Notícias (em espanhol) listou 5 bebidas que podem baixar naturalmente o açúcar no sangue. Veja a seguir:

Água

O item mais óbvio de todos e presente em qualquer lista quando o tema é saúde. Com uma boa hidratação, logo você tem ingestão saudável, ajudando a controlar a diabetes e permite um bom funcionamento dos rins, órgão essencial na eliminação das toxinas e minerais em excesso através da urina.

Leite

Se você já ingeriu muita água e gostaria de algo diferente, um copo de leite pode ser a solução. Mesmo contendo açúcares naturais, proteínas e vitaminas, o leite não aumenta os percentuais de glicose como os produtos refinados. O líquido pode, inclusive, melhorar a resposta à insulina quando comparado a outros alimentos considerados ricos em carboidratos.

Chá

O chá sem açúcar também é uma opção saudável para diabéticos. Além de não elevar o nível de glicose, a bebida contém antioxidantes que ajudarão a combater os danos oxidativos que podem levar ao diagnóstico desta doença, evitando doenças cardíacas.

Chá de camomila

Para citar com exatidão alguns chás, a infusão de camomila é uma das mais consumidas, devido aos benefícios como a diminuição de glicose.

Chá de canela

Outro chá aconselhável é o de canela, responsável reduzir os níveis de açúcar no sangue através da produção de um efeito semelhante a insulina, onde o corpo move a glicose da corrente sanguínea pelos órgãos. Estudos divulgados na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine) mostram que o consumo dessa especiaria pode aumentar a sensibilidade à insulina imediatamente, com efeitos duradouros que chegam a doze horas.

