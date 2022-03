Inspirações de tatuagens de louro para mulheres fortes, guerreiras e corajosas

Para muitas pessoas uma tatuagem precisa ter um significado forte por trás de seu desenho. Se você é uma destas pessoas, que ama tatuagens com significados com significados poderosos e quer carregar em sua pele um desenho que a lembre de ser uma mulher forte, os ramos e folhas de louro podem ser uma boa pedida.

Segundo o portal Nueva Mujer, além da estética bela e delicada, as tatuagens representando folhas e ramos de louro têm um grande significado. Elas são a representação gráfica da vitória, poder, sucesso e força, sendo ideais para representar uma mulher forte.

Sabemos que a vida pode ser repleta de desafios, e se você quer celebrar sua vitória sobre eles veja as melhores opções para isso.

Ramos de louro cruzados

Um dos formatos clássicos das tatuagens de folhas de louro. Os ramos de louro cruzados são uma ótima opção para quem deseja tatuar a região das costas.

O desenho pode variar de tamanho, desde pequenos e delicados ramos na região da nuca, até ramos maiores. Normalmente as folhas não são coloridas e contam apenas com traços marcados e sombreado.

Folhas de louro soltas

Uma opção diferente do clássico é realizar o desenho de folhas de louro soltas ou em diferentes composições.

Nesta opção, as folhas podem ser desenhadas soltas ou em ramos que se assemelham com acessórios, como pulseiras e colares.

Geralmente este tipo de composição é feito nos punhos, podendo lembrar uma pulseira ou um ramo enrolado em espiral.

Folhas de louro na clavícula

Outro modelo elegante e delicado são ramos de louro levemente curvados quando tatuados na região da clavícula.

Seguindo a própria estrutura do corpo, os ramos ficam distribuídos de forma harmônica. Neste caso, as folhas comumente são vista com toques de cor, aparecendo em tons de preto, verde e até mesmo rosa.

Folhas entre os seios

Uma opção um pouco mais ousada é a tatuagem de ramos de louro entre ou abaixo dos seios.

Podem ser desde ramos delicados a galhos um pouco maiores. Geralmente são feitos em tons de preto com sombreado.