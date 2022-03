Mulher perde a visão após realizar tatuagens para ter sardas no rosto

Tilly Whitfeld, do Big Brother Australia, revelou aos seus seguidores ter sofrido com um quadro temporário de cegueira após realizar uma tatuagem no rosto para conquistar um visual com sardas.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o quadro de cegueira foi temporário e reversível, tendo atingido somente um dos olhos da influenciadora.

Em uma série de publicações realizadas em seu TikTok, Tilly conta que tentou, por conta própria, fazer sardas permanentes em seu rosto. Para isso, ela seguiu uma técnica que viu no próprio TikTok e utilizou tinta para tatuagem marrom comprada via eBay.

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO! As imagens podem ser fortes! ⚠️⚠️⚠️

Realizar procedimentos deste tipo por conta própria é algo completamente perigoso e não recomendado para qualquer pessoa, mesmo que com conhecimento dos materiais utilizados para tal.

No caso de Tilly, os altos níveis de chumbo contidos na tinta utilizada causaram uma série de queimaduras em sua pele, deixando marcas permanentes em suas bochechas.

Ela tentou fazer sardas permanentes em sua própria pele

Desde a data do incidente, a influenciadora já gastou mais de 8500 libras, aproximadamente R$57 mil, para tentar solucionar os problemas causados pela tatuagem, mas ainda assim permanece com cicatrizes permanentes no rosto.

Durante a realização do procedimento de remoção a laser das tatuagens, Tilly compartilhou imagens com seus seguidores: “Está completamente machucado e tem bolhas de sangue por toda parte. Não tatue, não faça nada no seu rosto!”, afirma a jovem.

No entanto ela parece não seguir seus próprios conselhos e compartilhou registros de um novo procedimento em seu rosto. Desta vez ela decidiu tatuar os lábios para adquirir um tom “naturalmente avermelhado”.

O procedimento tem duração aproximada de 2 a 3 anos e vêm se tornando cada vez mais popular entre as influenciadoras de moda e maquiagem.

Suas ações chamaram atenção dos seguidores que rapidamente apontaram as divergências entre seu pedido e sua ação. “Você está mesmo fazendo isso depois do que aconteceu com as sardas?”, escreveu um usuário.

“Você nunca vai aprender a lição”, comentou outro.