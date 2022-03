Os signos que mais guardam segredos no início de relacionamento

Quando um relacionamento está começando, é normal que muitas pessoas tenham dúvidas de como se comportar e quais as melhores atitudes a tomar. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ir além e guardam mais segredos que qualquer outro nesta fase.

Confira quais são e seus motivos para agir assim:

Leão

O leonino prefere mostrar suas qualidades e se afasta das histórias que não rendem alegria no início do relacionamento. Compartilhar suas dores não é algo que ele gosta de fazer, pois prefere criar novos momentos com quem ama agora. É possível que este signo se abra sobre estas questões só depois que o outro der o primeiro passo. É importante criar uma empatia e confiança para que ele se aprofunde mais nesse tipo de emoção.

Virgem

O virginiano constrói a confiança pouco a pouco, mas prefere não demonstrar que é uma pessoa desconfiada e que observa com atenção cada detalhe para decifrá-lo. Essa atitude tem um pouco de julgamento por trás, o que o faz ser ainda mais cauteloso, pois pensa que todos costumam levar as relações desta forma. Ele irá se abrir apenas quando tiver certeza de que esta é uma atitude prudente.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de março de 2022

Libra

O libriano prefere viver a intensidade e novas descobertas no relacionamento o quanto puder, por isso guarda seus segredos; ele sabe que terá tempo para falar deles. Este signo precisa apenas ter cuidado para não valorizar excessivamente os momentos agradáveis ao ponto de querer ficar na superficialidade e não se aprofundar. É preciso derrubar algumas barreiras.

Escorpião

O escorpiano é mestre em guardar segredos e tem medo de que as pessoas o julguem. Por isso, ele pode ficar mais tempo do que qualquer outro signo guardando muitos acontecimentos apenas para si mesmo. Ele teme também a traição e só pode abrir o seu coração quando provas de confiança, compreensão e lealdade já foram dadas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!