Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de março de 2022

Confira tudo o que pode rolar de 14 a 18 de março de 2022:

Áries

Mudanças de emprego ou no trabalho estão chegando e um novo projeto vai correr muito bem. Lembre-se que você está na sua melhor energia. Não perca as oportunidades de crescimento profissional que surgirem no seu caminho.

Você compra passagens para viajar ou recebe um reconhecimento econômico que não esperava. Cuide do seu temperamento e evite ser impulsivo; acalme-se antes de falar. Um amor de Capricórnio ou Leão deseja ter um relacionamento estável.

Não se deixe manipular por pessoas que se aproveitam. Reconheça quem são seus verdadeiros amigos. Você terá sorte no dia 17 de março com os números 7 e 23.

Use mais vermelho e amarelo. O dom da liderança, autoconfiança e segurança o torna uma grande pessoa; busque a sabedoria.

Touro

Você deve tomar decisões importantes no trabalho. É hora de decidir o que deseja para o futuro e buscar as melhores oportunidades de vida.

Cuidado com problemas que causam separação nos relacionamentos. Dinheiro extra por questões pode chegar. Seus números são 3 e 29. Seu melhor dia é 16 de março, pois as energias positivas estarão com mais força.

Você recebe o convite para um novo negócio. Cuide dos problemas intestinais e estomacais com uma alimentação mais balanceada, lembre-se que somos o que comemos.

Um amor do passado retorna. Sua simpatia faz você ver o lado positivo da vida, por isso busque este sentido em tudo o que faz.

Gêmeos

Semana de muitas dúvidas sobre sua relação ou trabalho. Analise a oportunidade de ser melhor. Tenha cuidado com o amor e evite arriscar sua fidelidade; não entre em triângulos amorosos.

Um problema legal é resolvido a seu favor. Não abandone os estudos e lembre-se que o mais importante é ser um bom profissional.

Os solteiros podem encontrar um amor do signo de Virgem ou Aquário que será muito compatível. Deixe-se amar porque é hora de ter um parceiro.

A sorte chega no dia 15 de março com os números 1 e 35. Use mais a cor branca para que a bora energia se multiplique. Os geminianos são sociáveis e carismáticos, por isso se destacam entre as outras pessoas.

Câncer

As energias ficam confusas ou densas no trabalho. Tente não dar tantas opiniões ou cair nas fofocas e fique o mais prudente possível. É hora de começar a procurar um negócio e mudar de emprego; isso o ajudará financeiramente.

Parceiros podem querer formalizar algo o relacionamento. Para solteiros chega um novo amor de Libra ou Aquário. Você terá sorte em 16 de março com os números 8 e 24. Use a cor laranja para multiplicar sua sorte.

A intuição está em alta e ajuda evitar qualquer problema que surja em seu caminho. Um animal de estimação chega. Você é observado e deve ter isso em mente, principalmente no trabalho.

Leão

Novas oportunidades de crescimento estão chegando. Pagamentos responsabilidade com as despesas. Cuide dos problemas estomacais e cuide melhor da alimentação.

No amor, você continuará com seu parceiro e pode dar um passo importante; os solteiros vão ter encontrar um amor de Touro ou Sagitário, que será muito compatível.

Lembre-se que você é muito intenso em termos de amor; tente ir devagar. Você ganha dinheiro extra com os números 5 e 41. Em 17 de março, a sorte virá com força.

O melhor do seu signo é a autoestima e a autoconfiança em tudo o que faz; continue sendo seguro e não hesite em tomar uma decisão importante.

Virgem

Você finaliza processos importantes e tem retorno. Hora de se reinventar e começar a ver o que precisa fazer para melhorar. É hora de tomar a decisão e mudar no trabalho.

Você compra passagens. Visitas ao médico; o mais importante na vida é a saúde. Chega uma proposta para mudar de emprego ou cidade. Você precisa movimentar suas energias para que crescer em sua vida.

Se seus não respeitam suas ideias, ignore-os e siga em frente; lembre-se de que ninguém agrada a todos. A sorte aumenta em 16 de março com os números 9 e 27. Use mais azul claro. Organize mais sua agenda e assuntos.

Libra

Semana de boas ideias para melhorar a vida, principalmente a financeira. Seu signo passa por uma boa fase; seja mais discreto, pois nem todos querem o melhor para você.

Serão dias de reuniões de trabalho e mudanças de projetos. Tenha cuidado com o amor e tente não se entregar tanto. Evite também idealizar seu parceiro para não ficar cego nas relações amorosas.

Uma viagem o ajuda a se sentir melhor. Você terá um sorte em 17 de março com os números 12 e 28; use a cor vermelha para atrair mais sua sorte. Um amor do passado o procura; tente fechar esse ciclo e recomeçar em outro lugar.

Os signos mais compatíveis no amor são Sagitário e Aquário. Estude e lembre-se que a boa comunicação faz de você um bom líder e um ótimo professor.

Escorpião

Você terá alguns problemas esta semana, principalmente no trabalho. Seu signo terá energias muito fortes, por isso recomendo não tome nenhuma decisão sem antes pensar duas vezes.

Continue com a ideia de mudar, inclusive de casa; se você se sentir bem, faça e comece a crescer como pessoa.

No amor, você continuará sozinho por um tempo e saindo com pessoas. Cuidado ao ter vários parceiros ao mesmo tempo. Uma gravidez pode acontecer.

Você terá sorte em 15 de março com os números 15 e 60; use mais as cores laranja e azul para atrair boas energias. Seja leal e evite ser maldoso quando for ferido.

Sagitário

Você terá boa sorte em tudo relacionado a novos empregos. Procure algo melhor e peça o que você merece em termos de salário. Não abandone seus estudos, pois eles o ajudarão no futuro e independência.

No amor, evite estar com duas pessoas ao mesmo tempo; isso fará com que você se sinta um pouco confuso. Você terá sorte em 16 de março com os números 31 e 2; usar o branco para crescer economicamente. Um animal de estimação chegará.

Você recebe dinheiro de uma dívida do passado. Um membro da família pode ficar doente; tente ser mais solidário com seus pais. Estudos ou oportunidades no exterior.

O entusiasmo e senso de humor ajudam a ver o lado positivo de tudo e dar os melhores conselhos. Evite apenas a falta de disciplina e não se rebele por qualquer coisa.

Capricórnio

Esta semana você terá toda a boa sorte do seu lado. Planeje seu próprio negócio e se sairá muito bem. Você precisa gerenciar melhor suas despesas. Uma viagem surge e pode ser com alguns amigos.

Você troca seu celular por um mais novo. Você estuda e ganha reconhecimento. Um novo projeto no trabalho será positivo. Para as pessoas casadas, é preciso ter cuidado com separação.

Enfrente as dificuldades da vida. A sorte vem a você em 15 de março com os números 7 e 39; use mais amarelo e vermelho para atrair sorte.

Seja leal e evite a frieza. Seja presente no relacionamento e evite guardar o rancor. É melhor perdoar e ficar bem.

Aquário

Semana de muito trabalho e reuniões. Cuidado com problemas legais e vá a um advogado. Faça um curso que o ajudará em seu ambiente de trabalho.

Não se empolgue com alguém que só quer ser amigo; seu signo é compatível no amor com Touro e Câncer. Um romance pode chegar.

Um amigo o convida para uma viagem. Não procure problemas onde não existem e não dê sua opinião em situações complicadas do trabalho.

Você terá sorte em 16 de março com os números 8 e 19; use mais o branco e vermelho para que a sorte tenha mais tempo em sua vida. Uma viagem pode fazer você organizar documentos. A sinceridade aumenta, mas é preciso evitar ser desconfiado.

Peixes

Haverá um aumento. Cuidado com problemas de saúde devido ao estresse e enxaqueca; pratique esportes. Faça uma viagem com seu parceiro para ter tempo juntos.

Você paga algumas dívidas ou pensa em comprar algo que ajuda na estabilidade. Você terá sorte em 15 de março com os números 17 e 28; use cores amarelas e azuis mais fortes para atrair mais sorte.

Os solteiros terão um amor muito compatível que pode ser do signo de Gêmeos ou Escorpião. Alguns casais falam em ter uma família em breve. Será uma semana de presentes e surpresas.

Organize-se nos estudos e no trabalho para não se sentir tão pressionado. A sensibilidade aumenta e é possível ter intuição sobre pessoas com intenções ruins; , aproveite esta vantagem e ajude as energias a fluírem melhor.

