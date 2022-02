Dores posturais? Veja dicas de alongamentos para serem feitos em casa

As buscas pelo termo ‘dor nas costas’ cresceu 38% durante a pandemia, de acordo com o Google Trends. Mas não é apenas as costas que sofrem pela postura incorreta. Todo o corpo pode sofrer com incômodos, principalmente se você passar muitas horas em frente ao computador. Por isso, é preciso que seja realizado alguns exercícios de alongamentos para aliviar essas dores.

“Além de ser uma maneira de desestressar, se alongar é uma forma de manter os músculos preparados para longas horas na posição sentada”, aconselha a personal trainer, Thais Ghendov.

Para auxiliar a população que está passando por esses momentos de incômodos devido às muitas horas na cadeira do computador, a personal separou alguns alongamentos que podem ser feitos em casa em poucos minutos.

Alongamento para os glúteos e lombar

Nesse exercício são estimulados os músculos do glúteo e da lombar. Depois de deitar de barriga para cima, é necessário apoiar o pé esquerdo no chão, dobrar a outra perna e apoiar em cima da perna esquerda. Em seguida, as mãos devem “abraçar” a perna esquerda. Em seguida, o movimento deve ser repetido da mesma forma com a perna direita.

Alongamento para a lombar

Para atenuar as dores na lombar são necessárias duas cadeiras. Primeiramente é preciso sentar-se na ponta da primeira cadeira, com os dois pés apoiados no chão; depois, inclinar-se para frente, com os braços esticados e apoiados na segunda cadeira.

Alongamento para o tronco

O exercício abaixo estimula os músculos que compõem a lateral do tronco e consequentemente, é um alongamento que ajuda na melhora da postura corporal. Para praticá-lo, é necessário ter uma cadeira de apoio.

Alongamento para a cervical

Para amenizar os desconfortos na região cervical, é necessário manter uma postura correta e com uma das mãos, puxar a cabeça para uma das laterais. O movimento é feito com delicadeza.

Outro exercício simples que auxilia no alongamento da área cervical é a movimentação da cabeça para o lado direito e o lado esquerdo. A única ressalva fornecida pela personal trainer é que pessoas que tenham labirintite podem sentir um desconforto durante o movimento.

Alongamento dos ombros

Para alongar os ombros, é necessário esticar o braço para o lado contrário; por exemplo, para estimular os músculos do braço direito, é preciso esticá-lo para o lado esquerdo. Em seguida, apoie a outra mão no cotovelo para manter o braço esticado na mesma posição.

Alongamento da coluna

Esse é um exercício que trabalha a coluna como um todo, até a região dos ombros. Para praticá-lo é necessário ter uma cadeira por perto. O primeiro passo é ficar de pé e distanciar as pernas; depois basta se inclinar para frente e apoiar as mãos no encosto da cadeira.

ATENÇÃO!

Caso as dores persistam, é necessário procurar um médico. Nunca se medique sem a prescrição de um especialista.

