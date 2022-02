“Estava desesperada!”: Mulher tem reação alérgica assustadora após procedimento estético

“Nunca mais farei uma micropigmentação das sobrancelhas”. Essa foi a conclusão a que chegou Elizabeth Stirba, uma mulher que mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela fez o procedimento bastante conhecido quando o objetivo é obter sobrancelhas mais delineadas, simétricas e sem falhas. Mas, ela não imaginava que o procedimento lhe causaria uma forte reação alérgica. “Eu estava desesperada!”, disse Elizabeth ao The Sun.

Em vez das sobrancelhas mais bonitas que ela procurava, logo após a micropigmentação, Elizabeth sofreu uma reação alérgica aos produtos utilizados, o que a deixou com marcas vermelhas e inchadas perto de suas sobrancelhas. Veja o vídeo.

Mas o pesadelo do inchaço no rosto não terminaria por aí: com o passar dos dias o rosto de Elizabeth começou a inchar muito, tanto que ela mal conseguia abrir os olhos e seu rosto parecia completamente inchado, como mostraram as várias fotos que ela carregou no TikTok.

Por sorte, o problema foi resolvido. Ela foi ao médico e ele receitou medicamentos para sua alergia que ajudaram a reduzir o inchaço. “Já faz mais de uma semana e agora só tenho áreas vermelhas”, escreveu Elizabeth em seu post.

Reações dos seguidores

As reações entre os seguidores foram imediatas. “Oh, meu Deus! Que assustador!”, comentou um, e outro disse que o vídeo o fez reconsiderar uma consulta que ela tinha para um procedimento semelhante, pois, em suas palavras, “ela é alérgica a tudo”. Vários tentaram enviar mensagens carinhosas para Elizabeth, com mensagens como “suas sobrancelhas pareciam perfeitas o tempo todo”.

Alguns até lhe deram um conselho para evitar episódios parecidos no futuro: “Um teste cutâneo de 24 horas poderia ter evitado isto”, comentou um seguidor. Outros disseram que passaram por situações parecidas e lhe pediram conselhos: “Que remédios você tomou?, Porque tive uma reação semelhante com queimaduras químicas e elas ainda são visíveis”, perguntou um seguidor preocupado.

O que é a micropigmentação

A micropigmentação de sobrancelhas é um procedimento estético que consiste em aplicar uma espécie de tinta na pele dessa região do rosto para delinear e corrigir falhas. Apesar de ser um procedimento amplamente adotado por mulheres e homens, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda a prática.

Em entrevista à Veja Saúde, a médica dermatologista Betina Stefanello, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, adverte que os adeptos ao tratamento correm o risco de desenvolver alergias à tinta, inflamações, feridas e até infecções de fungos e bactérias. “Por ser um corpo estranho aplicado na pele, ela pode não reagir bem”, afirma a médica.