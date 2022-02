Colisão de duas galáxias provoca ‘caos’ no espaço; registro espetacular foi captado pela NASA

A colisão de duas grandes galáxias provocou ‘caos’ no espaço. E o registro espetacular do momento foi captado pela NASA (agência americana) e divulgado nesta semana no Instagram.

Como detalhado pela NASA, na rede social, as interações galácticas podem desencadear ondas de formação de estrelas, e esta imagem da NGC 4490 ilustra exatamente isso.

Esta galáxia espiral colidiu com uma galáxia menor no canto superior direito (não visto nesta imagem).

Os cientistas acreditam que essas duas galáxias já tiveram seu encontro mais próximo e agora estão seguindo caminhos separados.

Dados de raios-X do Observatório Chandra (roxo) foram combinados com uma imagem óptica do Telescópio Hubble (vermelho, verde e azul).

Ainda de acordo com as informações, com isso, foi possível criar a impressionante imagem da NGC 4490. Confira registro:

NGC 4490 é uma galáxia espiral barrada localizada na direcção da constelação de Canes Venatici.

O sistema tem cerca de 20% do tamanho da Via Láctea, localizada no Hemisfério Norte e cerca de 30 milhões de anos-luz da Terra.

Telescópio da NASA capta registro incomum no espaço e fenômeno impressiona especialistas

O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) também captou recentemente um registro incomum no espaço e o resultado impressionou especialistas.

O registro foi compartilhado pela instituição por meio de uma postagem na página oficial do Hubble no Instagram.

Como detalhado pela NASA, nesta imagem, um “eco de luz” da estrela variável incomum V838 Mon ilumina a poeira circundante.

V838 Mon está a cerca de 20.000 anos-luz de distância, na periferia da nossa Via Láctea. Confira registro espetacular:

Texto com informações da NASA