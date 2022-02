Os signos do zodíaco que sempre sabem da vida do ex

Alguns signos do zodíaco não cortam os laços com o ex de vez, por mais que tentem demonstrar isso para as outras pessoas. Sendo assim, eles sempre sabem o que acontece na vida do outro.

Confira quais são estes signos:

Touro

O taurino passa por términos com alguma lentidão, pois tende analisar bastante o que aconteceu no relacionamento e quais são os possíveis erros. Isso faz com que ele esteja atento também a vida do outro e não desapegue tão rápido de alguns hábitos – como stalkear as redes sociais. Este signo é um dos mais observadores do zodíaco.

Gêmeos

Mesmo quando está reconstruindo sua vida e já não se importante tanto assim, o geminiano irá saber da vida do ex. Além de ter amigos e contatos para todos os lados, este signo é movido pela curiosidade e sabe como buscar as informações que deseja nos lugares certos. Alguns podem até manter o contato após o término.

Câncer

O canceriano faz de quem ama sua família e divide a vida. Estas responsabilidades adquiridas tendem a fazer com que ele mantenha o contato com o ex. Se nada os une, os lapsos de nostalgia também podem motivar mensagens, ligações e formas de tirar as informações de outras pessoas ou fontes; ele não pensará tanto assim nas consequências.

Virgem

O virginiano pode ser bem orgulhoso, mas ele também é apegado e gosta de saber de tudo o que acontece ao seu redor para encontrar as respostas que deseja. Ele não deixará o assunto ser superado tão rápido e dará um jeito de saber da vida do ex. Tende a fazer isso com consciência e silenciosamente.

Escorpião

O escorpiano é movido pelo coração, mas também pela curiosidade. Os laços construídos não se rompem de uma hora para a outra e ele irá procurar maneiras de descobrir algumas verdades sobre a outra pessoa. Nem sempre este signo usa as estratégias mais discretas e responsáveis para chegar onde quer quando o assunto é revelar o que está oculto ou apenas bisbilhotar.

