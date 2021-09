Em breve, fãs de Free Fire em todo o mundo poderão participar do ‘caos absoluto’, com o crossover Free Fire x Venom: Tempo de Carnificina, disponível a partir de 10 de outubro.

No primeiro evento temático entre Free Fire e um filme, a ação levará elementos do protetor letal Venom e do Carnificina a um dos jogos para celular mais populares do mundo.

Como detalhado pela Garena, proporcionando aos fãs uma experiência envolvente, com conteúdo especial do próximo filme Venom: Tempo de Carnificina, que estreia exclusivamente nos cinemas.

A parceria foi curada e negociada pela UTA, empresa líder global de talentos, entretenimento e esportes.

Game Free Fire terá evento temático com o filme Venom: Tempo de Carnificina

Ainda de acordo com as informações, a partir de 10 de outubro, os fãs já terão acesso a uma variedade de conteúdo jogável do Venom, quando itens colecionáveis no jogo serão liberados.

Os jogadores também serão capazes de customizar seus personagens utilizando skins do Venom e coletar conteúdos especiais da parceria.

Com informações da Garena