O PUBG MOBILE e a Motorola anunciam parceria para o lançamento da linha Motorola Edge no Brasil. Como revelado, por meio de comunicado, os aparelhos nas lojas Motorola terão a demo do jogo instalada para teste, além dos eventos exclusivos in-game para a comunidade.

Até o dia 4 de outubro, os jogadores de PUBG MOBILE poderão colecionar tokens exclusivos do evento com a Motorola para a troca de itens no jogo.

A parceria inclui ativações off-line nos pontos de venda e MotoStores da Motorola que terão informações sobre o jogo, além da versão para ser instalada via QR code que poderá ser testada pelo time de vendas nos novos smartphones.

Motorola e PUBG MOBILE fecham parceria para o lançamento do Motorola Edge no Brasil

Os recém lançados: motorola edge 20, motorola edge 20 pro e o motorola edge 20 lite, são alguns dos modelos disponíveis que poderão garantir um ótimo desempenho para os jogadores.

Já que chegam ao mercado com câmeras e processadores mais poderosos, o primeiro zoom no estilo periscópio da empresa, displays com tecnologia OLED, taxa de atualização de tela avançada e carregamento de bateria super rápido.

Já os modelos motorola edge 20 e motorola edge 20 pro possuem uma tela com taxa de atualização de 144Hz, o que é perfeito para rodar o game.

Com informações do game PUBG MOBILE

LEIA TAMBÉM: