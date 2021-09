Os signos que amam, mas podem deixar o outro partir

A trajetória da vida amorosa de todas as pessoas é preenchida por chegadas e partidas, mas alguns signos do zodíaco tendem a permitir que as pessoas se afastem com maias facilidade.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode se esforçar muito por amor no início dos relacionamentos, deixando todo seu entusiasmo e paixões escancaradas. No entanto, ele tende a se tornar alguém muito orgulhoso e não lutar para que alguém permaneça em sua vida. A dor da perda e do afastamento será guardada e, diferente do que expressam ao mundo, seu coração estará arrependido.

Gêmeos

Por mais que consiga conquistar de forma intensa o coração das outras pessoas, este signo muda constantemente e pode afastar quem ama. Como está fazendo, pensando e envolvido em tantas coisas ao mesmo tempo, percebe o fim tarde de mais. Mesmo que tente se encaixar em novos relacionamentos o quanto antes, sentirá a culpa de não ter agido a tempo.

Virgem

O virginiano está sempre assumindo as responsabilidades e tende a se focar no próximo, o que acaba o distanciando por vezes de questões mais profundas no relacionamento. Se não tem uma boa comunicação, terá também dificuldade em lidar com os problemas que ainda não foram superados. Percebem tarde de mais que alguém já rompeu o laço e as coisas não tem mais jeito e, mesmo que tentem correr atrás do prejuízo, nem sempre conseguem.

Sagitário

O sagitariano deseja muito o amor em sua vida e é intenso quando se apaixona. No entanto, ele pode estar constantemente tentando diminuir o tédio e considera a resolução de problemas algo dramático. Ao ver tudo acumulando, evade responsabilidades e se só percebe tarde de mais que se afastaram ou permitiram o outro ir embora.

Peixes

O pisciano dá muito importância para a sua vida amorosa, mas pode se perder em um mundo de sentimentos quando sente que as coisas não vão bem. Ao se transformar em “ilha”, tenta se solar e se afasta emocionalmente cada vez mais. É possível que as mágoas o enganem e ele só perceba a consequências dos seus atos quando o outro partiu de vez.