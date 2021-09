O planejamento para as viagens durante os meses de verão já está a todo vapor. Com isso, a companhia Azul vai ampliar sua malha com o incremento de novos destinos e rotas. Entre as conexões inéditas, estará o voo regular mais longo já realizado por uma companhia aérea no país, que ligará Campinas, no interior de São Paulo, com a capital de Roraima, Boa Vista.

Como detalhado pela empresa, por meio de comunicado, o percurso entre as cidades deverá ser cumprido em 04h05min.

Como programado, a bordo das aeronaves modelo Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros, quatro vezes por semana.

O voo trará uma nova conexão direta e regular entre São Paulo e o Norte do país, proporcionando mais conveniência a quem precisa se deslocar entre as regiões.

Voo regular mais longo da história do transporte aéreo no Brasil: Azul vai ligar Campinas (SP) e Boa Vista a partir da alta temporada

Até o início da operação regular entre Campinas e Boa Vista, a marca de voo doméstico mais longo do Brasil permanecerá com a Azul.

Ainda de acordo com as informações, é a rota Recife – Porto Alegre, que tem duração aproximada de 4h em um percurso de 2955km.

Com informações da Azul

