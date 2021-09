Os signos que vivem a entrada de Vênus em Escorpião de forma intensa

Entre 10 de setembro e 7 de outubro de 2021, Vênus, o planeta do amor, estará em Escorpião! Esta fase pode render experiências significativas e muito intensas para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Gêmeos

Os sentimentos e pensamentos sobre eles podem dominá-lo de forma muito intensa e causar certo desconforto. É hora de evoluir se aprofundando em algumas questões que nem sempre são fáceis de abordar. Lembre-se de ser realista, mas não tão duro com você e procurar sentidos que o ajudem a evoluir da melhor maneira.

Use a intuição e tenha atenção com os detalhes que podem revelar grandes coisas. É preciso se concentrar nas suas responsabilidades e criar novas metas possíveis. No entanto, evite se tornar obsessivo com os resultados.

Câncer

Seu poder de sedução e atração aumentam, criando uma atmosfera de paixão e intensidade que abre caminhos, mas que pode nublar sua percepção sobre as outras pessoas. Invista na conexão com a sua intuição e aproveite este momento prazeroso para fazer descobertas importantes.

Apesar da confiança, vá com calma e deixe fluir. Estas vibrações podem ser muito positivas para quem está cuidado mais de si e se abrindo para novas experiências com pessoas que podem surgir. Lembre-se de não deixar a responsabilidade de lado e exagerar, principalmente nos gastos.

Escorpião

Sua autoestima ajudará a atrair admiradores e ter novos inícios; continue cuidando de si mesmo para se envolver em trajetórias positivas. Como seu magnetismo está em alta, é ideal manter os melhores pensamentos para materializar a realidade que deseja.

A tendência de viver dramas intensos está em alta e gera crises desafiadoras na vida amorosa. Portanto, afaste-se de comportamentos tóxicos, como a obsessão e o ciúme. É possível que algumas pessoas ou assuntos do passado retornem; lide com sabedoria. A hora de transformar sua realidade chegou.

Peixes

Sua vontade de explorar novas perspectivas e lugares será intensa. Isso abre muitas portas para os sonhos, paixões e também experiências românticas. Evite apenas ter atitudes ou pensamentos precipitados para não se arrepender mais tarde.

As conexões profundas são buscadas mais do que nunca. Tenha cuidado com muitas idealizações e lembre-se que quando se trata das outras pessoas, as expectativas nem sempre são justas. É hora de não se deixar iludir e buscar o equilíbrio dentro de você.