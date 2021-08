LATAM já voa para 4 países abertos a brasileiros totalmente vacinados contra a Covid-19; confira lista

A LATAM está atenta ao movimento de diminuição das restrições para viagens internacionais na medida em que avança o processo de vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo.

Recentemente, países como França, Alemanha, Uruguai e Espanha anunciaram a abertura a viajantes brasileiros que tenham completado todo o protocolo de vacinação contra a Covid-19.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, o México e a Colômbia permanecem abertos sem restrições a brasileiros. Confira abaixo como a LATAM já está operando diretamente para cada um desses países.

França: 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Paris (sempre às terças, quintas e sextas-feiras).

3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Paris (sempre às terças, quintas e sextas-feiras). Alemanha : 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Frankfurt (sempre às terças, quintas e sábados).

: 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Frankfurt (sempre às terças, quintas e sábados). Uruguai : 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Montevidéu (sempre às segundas, quintas e sábados).

: 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Montevidéu (sempre às segundas, quintas e sábados). Espanha : 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Madri (sempre às segundas, quartas e sábados).

: 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Madri (sempre às segundas, quartas e sábados). México: 1 voo direto diário na rota São Paulo/Guarulhos-Cidade do México, além de 2 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Cancún (sempre às segundas e sextas-feiras)*.

1 voo direto diário na rota São Paulo/Guarulhos-Cidade do México, além de 2 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Cancún (sempre às segundas e sextas-feiras)*. Colômbia: 3 voos diretos por semana na rota São Paulo/Guarulhos-Bogotá (sempre às terças, sextas e domingos).

Ao todo, a LATAM já voltou a voar diretamente para 13 destinos internacionais a partir do Brasil.

Além dos destinos mencionados acima, a companhia já restabeleceu operações para Santiago, Lisboa, Assunção, Miami, Nova York e Buenos Aires.

Todas essas operações estão sujeitas à evolução da pandemia, bem como às restrições de viagens estabelecidas pelos países.

Por isso, a LATAM orienta que os passageiros consultem as regras dos países, inclusive daqueles abertos a brasileiros vacinados, em Requisitos para Viajar.

LATAM retoma voos para Barcelona em novembro e amplia oferta para Madri e Paris

Ainda de acordo com as informações, a LATAM decidiu antecipar o retorno do seu voo direto Guarulhos-Barcelona para novembro, com três frequências semanais, e ampliar as operações já restabelecidas para Madri e Paris em outubro – de 3 para 4 voos por semana.

Com a inclusão de Barcelona, serão ao todo 14 destinos internacionais ofertados pela companhia em voos a partir do Brasil.

